El ‘Frente por el REF’ se deshace como la carne mechada

Imagen del diputado socialista Iñaki Lavandera/Sergio Méndez

Este cronista es un hombre despistado, pero no cree haber escuchado, en los meses que llevamos con el conflicto del REF del cine, que el debate se centrara en que las producciones cinematográficas realizadas en las Islas Verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro- debían tener mayores deducciones que las del resto de las Islas. Pero esa fue ayer la discusión en el Parlamento, que debía informar sobre el cambio en el Régimen Económico y Fiscal que el Congreso votará próximamente para recuperar el 80% del diferencial favorable a Canarias que se eliminó en mayo de 2020. “Hay que recuperar el 80%”, tronaba el Parlamento, unánime, antes del verano, como prueba de la defensa común de nuestro autogobierno. La oposición defendió ayer que el diferencial favorable debe ser del 100% en las Islas Verdes. Para el Pacto de Progreso, se trata una treta partidista que rompe la unidad en defensa del REF.

Lo cierto es que la Disposición Adicional XIV del REF, donde se establecen los topes a las deducciones en el sector audiovisual, no especifica beneficios especiales para las Islas Verdes. Sí lo hace la Disposición Adicional IV, que habla de un 100% de deducción para las actividades contempladas en La Ley de Islas Verdes o en otras “leyes de medidas para la ordenación de la actividad económica de estas islas”. Según el Gobierno, son beneficios dirigidos a actividades de tipo turístico. La oposición entiende que se aplica también a otras actividades, y para defenderlo se basa en una consulta que hizo a la Agencia Tributaria por internet. Por eso, CC, PP, Cs y la diputada tránsfuga Vidina Espino presentaron ayer una propuesta con dos puntos. En uno, se apoyaba la restitución del 80%. En el otro, pedían que se ampliara al 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro.

La oposición relativiza el éxito de las gestiones del Gobierno canario para restituir el 80%. La foto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rectificando tras una reunión con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente, Román Rodríguez, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, casa mal con la imagen de un Ejecutivo “sumiso”, la acusación más habitual de la oposición. Algo así como Pedro Sánchez vestido de negro y fustigando a todo el Consejo de Gobierno canario, en una ceremonia de dolor y placer.

“Sumisión”, repetía ayer también la diputada de CC, Rosa Dávila, que aseguraba que el Ejecutivo canario “llega tarde y mal” y que el REF no se “defiende por partes”, al mismo tiempo que decía no entender cómo ASG no iba a apoyar que el diferencial se extendiera al 100%, algo por lo que el diputado gomero Jesús Ramos Chinea decía que peleará, pero que ayer tocaba apoyar la propuesta acordada por los partidos del Pacto de Progreso “por responsabilidad”. A Fernando Enseñat, del PP, le indignaba la “inseguridad jurídica” que han provocado los cambios en la legislación. Pero de eso, decía, la izquierda no tiene ni idea. La diputada trásfuga Vidina Espino rozó con los dedos la utilización política de la erupción volcánica. “No les fallen a los palmeros”, dijo.

En frente, el socialista Lavandera criticaba el “uso torticero de nuestro REF” por parte de la oposición. “¿Por qué han decidido romper la unidad?”, preguntaba Esther González, de NC. Al final, todos apoyaron la restitución del diferencial del 80%. Solo la oposición votó que se ampliara al 100% en las Islas Verdes. Después de meses, a punto estamos de cerrar el conflicto sobre el REF del cine. Si alguien trae el hielo, yo pongo el ron.