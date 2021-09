Piden donaciones de sangre A+ y 0+ ante una elevada demanda hospitalaria

Donación de sangre

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha hecho este lunes un llamamiento a la población del archipiélago para donar sangre, especialmente de los grupos A+ y 0+, ante una elevada demanda hospitalaria, informa la Consejería de Sanidad.

El ICHH mantiene operativa esta semana una decena de puntos temporales de donación, además de los puntos fijos en todo el archipiélago.

Con motivo de la festividad del Día de Nuestra Señora del Pino, este miércoles, 8 de septiembre, los puntos de extracción fijos, temporales y hospitales en Gran Canaria no estarán operativos.

Los puntos de donación por islas son los siguientes:

Fuerteventura: En Corralejo se podrá donar sangre hasta el 10 de septiembre en el Centro de Mayores de Fuerteventura-Norte, sito en la calle Milagrosa, número 49. El horario de atención a donantes será de lunes a jueves de 17:00 a 20:30 horas y el viernes, de 10:00 a 13:00 horas. Es necesario pedir cita previa.

En el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la isla es el Hospital General de Fuerteventura, y su horario es de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas (excepto festivos). Para donar es conveniente solicitar cita previa en el número 928 546 684.

Tenerife: Hoy, lunes, se estrena un nuevo punto de donación temporal en el barrio capitalino de El Sobradillo en la oficina del Distrito Suroeste, en la calle Avegato, número 1-A, hasta el 10 septiembre. Hoy se atiende en horario de 17:15 a 20:45 horas, a partir de mañana martes hasta el jueves, de 17:00 a 20:45 horas, y el viernes sólo en horario de mañana, de 10:00 a 13:15 horas. Es necesario pedir cita previa.

Los Cristianos también contará con un nuevo punto de donación temporal este lunes hasta el 17 de septiembre. El horario de hoy, lunes es de 11:15 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas, a partir de mañana hasta el viernes, de 10:30 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas. La semana del 13 de septiembre hasta el jueves, 16 será de 17:30 a 20:15 horas y el viernes, 17, último día de colecta de 10:30 a 12:45 horas. Es necesario pedir cita previa.

En el Espacio Cultural La Ferretería de Los Realejos, sito en la calle La Alhóndiga, número 8, está activo un punto de donación hasta el 20 de septiembre. El horario de atención a donantes será de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas. El lunes, día 20 y último día de la colecta, se podrá donar sangre de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:00 horas. Es necesario pedir cita previa.

Además, hay dos puntos fijos, el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez número 14 en Santa Cruz de Tenerife, operativo de lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas y de 15:15 a 20:30 horas, previa solicitud de cita. Este punto dispone de vado de aparcamiento para donantes en la puerta.

En el sur de la isla hay un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, con horario de atención a donantes de lunes a jueves de 13:15 a 18:00 horas y viernes de 8:15 a 13:00 horas, solicitando cita previa. También cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes.

Y en lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de lunes a viernes 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Gran Canaria: Valsequillo estrena hoy un punto de donación temporal en la antigua oficina de los Servicios Sociales, en la calle Isla de Gran Canaria, frente al Mercadillo Municipal. El horario de atención será el primer día de colecta de 17:45 a 20:45 horas. Hasta el día 14 de septiembre, de lunes a viernes será de 10:15 a 13:45 y de 17:15 a 20:45 horas y el último día de colecta, el 15 de septiembre, de 10:15 a 13:15 horas. Es necesario pedir cita previa.

En la Asociación de Vecinos Rayco de Lomos Los Frailes, sita en la calle Cafarnaún, número 18 frente al Parque Betonia de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el 16 de septiembre se puede donar en horario de lunes a viernes de 9:45 a 14:00 horas y de 16:45 a 21:00 horas, a excepción del último día de colecta que será de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 20:30 horas. Es necesario pedir cita previa.

En Arucas, hasta el 15 de septiembre se mantiene activo el punto de donación temporal en el Club de Jubilados ubicado en la avenida El Mirón, número 18.

Atenderá a donantes de lunes a viernes de 10:00 a 13:45 horas y 17:00 a 20:45 horas a excepción del último día será el doble turno habitual pero el cierre será a las 20:15 horas. Es necesario pedir cita previa.

En el Centro Comercial Alcampo (Telde) en la sala junto a la Administración de Lotería recibirá a los donantes hoy, lunes de 10:00 a 13:45 horas. Es necesario pedir cita previa.

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana se encuentra un punto temporal de donación en el edificio nuevo del Ayuntamiento, frente al Pabellón Municipal, en la avenida de Las Tirajanas, y el horario de atención del lunes y martes será de 17:00 a 20:30 horas. Es necesario pedir cita previa.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en la capital grancanaria, de lunes a viernes de 9:00 a 14:45 y de 15:15 a 21:00 horas (cuenta con vado para donantes). Es necesario pedir cita previa.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:00 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor. Negrín, de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 horas y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas (cuenta con vado para donantes en ambos casos). No es necesario pedir cita previa en estos puntos.

Lanzarote: El banco de sangre del Hospital Doctor José Molina Orosa está operativo los días laborables de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas, previa solicitud de cita a través del teléfono 928 595 572, opción 3.

La Palma: La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos los festivos, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Es preciso llamar para pedir cita previa al teléfono 922 185 320 o 922 185 312.

La Gomera: La unidad de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunesa miércoles de 11:00 a 13:00 y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Para donar sangre en este punto se puede pedir cita previa llamando a los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213 o rellenando el formulario de cita previa publicado en la web efectodonacion.com.

El Hierro: El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes, de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos, llamando para cita previa a los teléfonos 690 886 059 o 922 553 523.

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la covid-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.

El ICHH también recuerda que las personas vacunadas contra la covid-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación.