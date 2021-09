Ramis: “Debemos llevar al Valladolid a situaciones incómodas en el partido”

Luis Miguel Ramis compareció en la conferencia de prensa previa al choque de mañana ante el Valladolid

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, manifestó que su equipo deberá llevar el partido del próximo domingo en el José Zorrilla “a situaciones y zonas” en las que el Real Valladolid “no se sienta cómodo” ni les pueda generar “dominio ni peligro”.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico ha avisado que espera un rival “peligroso” que tratará de “solucionar la derrota del partido anterior y de empujar desde los primeros minutos para que la grada también le ayude”

“Que no quepa duda que nos va a tocar sufrir, como en todos los partidos. Habrá momentos en que nos empuje y tendremos que responder. Tiene muchos puntos fuertes, aunque queremos hacer daño”, ha agregado.

Ramis ha dicho que intentarán seguir “trabajando los partidos para explotar” las “mejores cualidades” del CD Tenerife, pero ha insistido en que todos los paritos los dos equipos tienen “diferentes momentos”.

En esta línea, el entrenador catalán espera que el Valladolid les va a “exigir muchísimo”, por lo que tendrán que ser “lo más completos posibles”.

“En fútbol un metro lo es todo, llegar antes o después al balón. Eso lo trabajamos, esa mentalidad ganadora queremos que se instaure, ir al límite”, ha dicho sobre la filosofía de su equipo.

Luis Miguel Ramis ha adelantado que tiene “más o menos claros” el dibujo de su equipo el domingo y que ha decidido quién sustituirá al lesionado Álex Bermejo, aunque no ha ofrecido detalles al respecto.

Por otro lado, ha informado de que la recuperación de Aitor Sanz “va bien”, puesto que “todos los resultados de las pruebas son positivos” y “pronto empezará a trabajar con el grupo”.

“Nos debemos a nuestra afición y me gusta que se vayan satisfechos a casa. No podemos pensar que todo lo hacemos bien, hay cosas que sí y cosas que no. El último partido, por ejemplo, no estuvimos tan bien en defensa”, ha dicho sobre el apoyo que están recibiendo, tras haber firmado el mejor comienzo del CD Tenerife en Segunda desde 2005