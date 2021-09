Ramis: “Quiero 100 minutos de mala leche y de mucho esfuerzo”

Ramis, junto a la equipación especial que el CD Tenerife pondrá a la venta por la erupción de La Palma. /CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, compareció en la tradicional conferencia de prensa previa al choque de esta noche (20.00 horas) ante el Almería. El entrenador tarraconense repasó la última hora de su equipo tras la última sesión preparatoria, y antes de viajar a tierras almerienses.

“La semana ha ido bien. Después de pasar el día de la derrota, reflexionas, calmas la adrenalina que genera el partido y analizas cosas. Hicimos cosas bien y otras no tanto, pero no detecto en la plantilla ninguna señal de debilidad ni de incertidumbre. Sigue trabajando porque queda mucho por delante. Hay muchas incorporaciones nuevas y, aunque el envoltorio sea bonito, hay muchas cosas que trabajar y necesita tiempo, pero los veo bien, ilusionados”, fue la declaración de intenciones tras el batacazo sufrido ante el CD Mirandés.

El entrenador blanquiazul reconoce la dificultad que entraña jugar ante uno de los aspirantes al ascenso, el Almería de Rubí. “Es uno de los partidos más difíciles, no sé si el más difícil, no me atrevo a decirlo. Es un rival con muchos recursos y posibilidades. Tendrá altibajos, seguro, aunque pueden ganar todos o casi todos los partidos. Conocemos al rival y el ambiente. La gente está ilusionada y va a empujar. Me preocupa todo el equipo, no solo Sadiq. Sus compañeros le proporcionan balones, aunque él se ubica muy bien. Tienen mucho gol, es un equipo muy potente y muy bien entrenado, pero esto es once contra once y nos sentimos bien, con capacidad de disputarles el partido. Hay que acercarse mucho a lo que hemos trabajado esta semana y ver los comportamientos de los rivales, así como sus fisuras. El partido estará en llevarlo a donde nos interesa a nosotros, no a ellos. Tienen un potencial ofensivo enorme y no les podemos dejar jugar a eso. No hay que cometer errores y acertar. No vamos a tener 25 ocasiones de gol, por lo que hay que estar precisos y concentrados ”.

El tarraconense afirmó que en el plano personal será una noche especial ya que visita a uno de sus exequipos. “Me trataron muy bien y es un gustazo volver. Estuve mucho tiempo ahí, salvamos al equipo el primer año y el segundo empezó bien, pero luego se torció. El trato siempre fue extraordinario y nos cuidaron mucho. El club ha crecido económicamente. Para mí será especial”.

Una de las claves para que su equipo salga con buen sabor de boca de los Juegos del Meditarráneo es la de poner intensidad a todo lo que se haga sobre el terreno de juego. “No lo he tenido que recordar. El grupo no ha dejado de lado el trabajar los partidos y no subestimar a nadie. El otro día el ritmo de la primera parte, la velocidad, por momentos, dejamos de darle ritmo y velocidad aún ganando 1-0. No me gusta que cuando tengamos la oportunidad de hacer daño no lo hagamos, porque si el rival puede nos va a pisar el cuello. Quiero 100 minutos de mala leche, de hacer un esfuerzo e intensidad máximos. Trabajamos para jugar así, no hay que dar ninguna concesión”.

Nombres propios

El capitán Aitor Sanz, una vez restablecido de su lesión, podría ser de la partida en el mediocentro blanquiazul. Ramis ni confirma, ni desmiente, porque evita dar pistas al rival.

“Cabe con Míchel y Corredera, o con uno o con ninguno. Son jugadores importantes, Aitor Sanz lo es para nosotros. Necesitamos muchos recursos y jugadores que interpreten varias posiciones. Estamos en un proceso de construcción con once jugadores nuevos. Intentamos elegir siempre en función de cada partido, no elijo once con los que morir. Tengo que pensar qué es lo mejor para el partido y quiénes son los mejores que se adaptan”.

Otro de los nombres cuestionados fue el del delantero Eric Gallego que aún no se ha estrenado en el capítulo goleador. Para el tarraconense será cuestión de tiempo que el delantero catalán acierte con la portería contraria.

“No hace mucho que ha llegado, ni él ni Rubén Díez ni Víctor Mollejo; no han hecho pretemporada y llevamos mucho tiempo de trabajo de base en los que no han estado. Se están adaptando bien; es cuestión de tiempo e insistencia. Tiene la experiencia suficiente para saber cómo funciona el fútbol”.

Ramis: “No podemos ser ajenos a las familias que lo están pasando mal en La Palma”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, aseguró que en el conjunto blanquiazul no pueden ser “ajeno” a todas las familias que “lo están pasando mal” en la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica por lo que espera que “esto termine” cuanto antes. El representativo ondrá a la venta próximamente una equipación especial y los beneficios que obtenga los destinará a las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma.

“El club se ha volcado en ayudar y ofrecer toda su infraestructura a nuestros vecinos”, dijo el entrenador tarraconense en la rueda de prensa previa al encuentro ante la UD Almería. “Necesitamos apoyar, ponernos en la piel de todos los vecinos”, insistió.

El entrenador del CD Tenerife reivindicó que “por parte de todas las instituciones” se deben “aplicar situaciones inmediatas”, que vayan más allá de los “mensajes de apoyo”, que los van a tener siempre “y son maravillosos”.



“Seguro que haremos más iniciativas y entre todos saldremos adelante”, agregó.

“Intentaremos desde luego poner nuestro granito de arena, pero lo que necesitan son hechos y no quedar desamparados. Nosotros pondremos todo lo que nos pidan”, manifestó.