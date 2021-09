Santa Cruz, dispuesta a vender el edificio de Cabo Llanos al Gobierno canario por más de 20 millones

El Gobierno de Canarias compraría el edificio para dependencias de la Ciudad de la Justicia. Fran Pallero

Aunque insistió en que aún no hay una decisión tomada, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, confirmó que la opción de trasladar la comisaría de la Policía Local al edificio de Urbanismo, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, gana enteros frente la idea de hacerla en el edificio de Cabo Llanos, inmueble que Antonio Plasencia entregó al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad civil por el caso Las Teresitas, y que el Gobierno de Canarias quiere comprar. “Adecuar ese edificio nos costaría 3 millones, mientras que el de Urbanismo ya está montado”. El alcalde confirmó que el Gobierno canario ya ha manifestado su interés por comprar el edificio para destinarlo a dependencias de la Ciudad de la Justicia. “Siempre que paguen su valor, que es de unos 20 millones, no tenemos problema en vender”, apuntó. El regidor admitió que, incluso, si hubiera algún inversor privado que ofreciera más de esa cantidad, no tendría ningún problema en sacarlo a subasta.

La concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, confirmó que ya se ha adelantado a los sindicatos de la Policía Local, la posibilidad de trasladar la comisaría al edificio de Urbanismo. “Aunque no es una decisión tomada, lo cierto es que el traslado sería mucho más rápido que si eligiéramos el edificio de Cabo Llanos”, apuntó. “Ya hemos hablado con los concejales de las distintas áreas que están en la Gerencia -continuó-, y con los sindicatos, nos falta hacerlo con los trabajadores de los servicios que deberían trasladarse, y será entonces cuando tomemos una decisión”. La concejala estima que en dos semanas se dará a conocer la decisión definitiva, aunque admitió que, casi con seguridad será Urbanismo la opción elegida.

El alcalde a su vez reconoció que el uso del edificio de General Antequera para recibir a los servicios que ahora están en la Gerencia de Urbanismo es una buena manera de recuperar su uso, además de cumplir con lo que habían solicitado los sindicatos, que era que se volviera a destinar al uso administrativo municipal tras su rehabilitación integra.