Ramis: “Defenderemos con uñas y dientes nuestra privilegiada posición en la tabla”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, hizo acto de presencia en la tradicional conferencia de prensa previa al choque que van a disputar mañana, a partir de las 17.15 horas, el equipo blanquiazul ante la Real Sociedad B de Xavi Alonso. El tarraconense avisó que los rivales apretarán para desbancarlos del tercer puesto de LaLiga SmartBank.

“Hay que aprovechar las inercias, no deben preocuparnos ni pensar que no podemos mantenerlas durante las jornadas. Cada semana es un reto para defender la posición, no tenemos que ganar tres partidos para salir de una posición, estamos en la que queremos estar y queremos estar lo más arriba posible. Todos los equipos van a apretar para quitarnos la silla, y hay que defenderla con uñas y dientes”.

El representativo afronta su segundo partido consecutivo en el Heliodoro Rodríguez López y de ganarlo podría levantarse el lunes en la segunda posición, ya que el Eibar juega ese día.

“Es una posibilidad. Podemos atacar esa posición, ojalá tengamos esa opción más veces durante la temporada. Supone un reto bonito para todos. No es definitivo pero visualmente nos gustaría mucho vernos ahí, pero no es lo más importante. Lo es tener 33 puntos a estas alturas”.

El CD Tenerife busca su cuarto triunfo consecutivo en casa tras salvar con éxito las tres últimas visitas: Burgos, Girona y Alcorcón. Ramis sabe de la importancia de que los puntos no vuelen del Estadio para seguir dando pasos más grandes y pidió aún más apoyo de los aficionados blanquiazules.

“La semana pasada hablábamos de la dificultad del partido. Es el segundo partido seguido en casa y puede remarcar más fuerte nuestro devenir durante la temporada. Sumar tres puntos es sumar pasos cada vez más largos, asentarte en la clasificación donde queremos estar y tener más confianza. Es difícil ganar partidos seguidos en Segunda pero tenemos una opción en casa. Sabemos el rival que tendremos enfrente. La afición se tiene que enganchar más si cabe”.

Ramis cumplirá mañana su partido 50 como entrenador del CD Tenerife, y echando la mirada para atrás no se quedaría con ningún partido en especial porque todos los vive “con mucha intensidad” y son “especiales”.

En cuanto al capítulo de bajas, el tarraconense pasó revista a la enfermería de cara al choque de mañana. “Carlos Ruiz no va a llegar por una pequeña lesión en el sóleo. Bermejo va a mejor pero tampoco estará para este. Shashoua paró unos días y está mejor. Ha entrenado y se siente bien, podría entrar en la convocatoria. Sipcic también está bien”.