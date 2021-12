Así se fraguó la estafa con donaciones a La Palma: “Nos engañó a todos”

La Guardia Civil informaba hoy de la detención en Tenerife de un hombre acusado de estafa tras quedarse con donaciones destinadas a La Palma valoradas en 15.000 euros. Lo hizo poniéndose en contacto con la asociación Juntos somos más, una de las que lucha “día a día” para ayudar a los que más lo necesitan. Nuri Díaz, su directora, no puede ocultar su disgusto: “Nos engañó a todos”.

Esta güimarera intenta “siempre” ayudar a todo aquel que lo necesita, por eso, viendo lo que ocurría en La Palma, no dudó un instante en arrimar el hombro. La idea era poder recoger enseres, todo aquello que las familias afectadas pudieran necesitar, para luego hacérselos llegar. Es en ese punto en el que la historia se tuerce: “Una persona se pone en contacto conmigo, me dice que el posee dos contenedores y que él se hace cargo del transporte y de los pasajes de las personas que quisieran ir a La Palma. Yo, a su vez, pagué de mi bolsillo el alquiler de varias furgonetas para que llevaran las cosas”.

Fueron tres semanas duras, porque había que ir recogiendo poco a poco todo lo donado, con Nuri sacando fuerzas de flaqueza y logrando, finalmente -al menos era lo que ellos creían-, embarcar las cosas para La Palma. Pero las cosas jamás llegarían: “Una persona de allí se puso en contacto conmigo, me dijo que allí no había llegado nada a nombre de la asociación ni de Nuri Díaz. Ahí me di cuenta de que nos había engañado”.

Porque el ahora detenido lo que hizo fue ir a una tienda de segunda mano a vender todo. “La desilusión fue increíble. Me afectó muchísimo, la verdad. Este señor me había mostrado un vídeo, dándome las gracias, pero nos dimos cuenta de que había sido grabado en Tenerife”.