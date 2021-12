El CD Tenerife quiere mantener la fortaleza del Rodríguez López

El CD Tenerife gana con dos golazos y recupera el tercer puesto. | Sergio Méndez



El CD Tenerife tiene como objetivo mantener al Heliodoro como un fortín. Luis Miguel Ramis quiere sumar su quinta victoria consecutiva ante su público, algo que el conjunto blanquiazul únicamente ha logrado en dos ocasiones en la última década en La Liga. Para evitarlo, estará el CD Lugo del icodense Iriome González, un equipo que coquetea con la zona peligrosa de la tabla, ya que están a solo tres puntos del descenso.

Los de Luis Miguel Ramis se plantan en el duelo de hoy siendo conscientes de que tienen que mejorar la versión del partido disputado en Cartagonova. Aunque el punto sumado es bueno, el juego y la intensidad del equipo dejaron dudas. Por ello, el equipo local debe mejorar y recuperar su imagen, tal y como expresó ayer el propio técnico tinerfeñista. “Aprendemos de todo, de lo bueno y no tan bueno. Nos ha tocado una situación con un equipo que no era reconocible y buscamos reconducirlo. Todos pasamos por altibajos”, expuso Ramis en la previa del duelo, que tiene vital importancia, pues puntuar aseguraría acabar la primera vuelta del campeonato ocupando un puesto de la promoción de ascenso y una victoria le garantizaría llegar al derbi por delante en la clasificación de la UD Las Palmas.

“Cada partido nos lo debemos tomar como una final. Esto es bonito, denota la importancia que le estamos dando. Nosotros detectamos que la gente está detrás porque siente que si ganamos algo importante está más cerca. Nuestra obligación es ser un equipo difícil en el campo y ahora tenemos una nueva oportunidad de seguir ilusionando a la gente. Nosotros nos dejaremos la vida por seguir haciendo las cosas bien”, expresó el tarraconense. Una de las novedades del duelo podría ser el regreso al once inicial de Samuel Shashoua. El británico ya jugó contra el Cartagena y tuvo buenas sensaciones tras estar algunas semanas ausente por molestias físicas. “Lo veo para tener más minutos. Las sensaciones ante el Cartagena fueron buenas. Ha entrenado durante la semana bien y estará disponible”, dijo del inglés el míster, quien, sin embargo, pierde a Álex Bermejo y Carlos Ruiz, quienes están en la recta final de sus respectivas recuperaciones. Otro que se lo pierde es Aitor Sanz, pero por acumulación de cartulinas amarillas. Esto abre la puerta de la titularidad a Míchel Herrero, un jugador que empezó la temporada siendo fundamental, pero que ha ido perdiendo peso específico. De hecho, su última titularidad liguera fue el 4 de noviembre, es decir, hace más de un mes. El ex del Valladolid podría acompañar a Corredera, quien sí que parece el verdadero jugador insustituible. El otro candidato a acompañarle es Pablo Larrea, que ha visto incrementada su cuota de protagonismo en las últimas semanas. “Ya tengo decidido quién jugará en el medio del campo… y también en el campo entero. Si no ocurre nada extraño, tengo decidida la alineación”, avisó ayer el técnico.

Sean los que sean, lo que sí que dijo claramente Ramis fue que se siente “orgulloso” del comportamiento del equipo. “Han entendido el mensaje y lo transmiten. Queremos ser un equipo que marque goles y encaje poco, pero todo es fruto del trabajo colectivo”, explicó.

El rival

El oponente de los blanquiazules el Lugo, que llega a esta jornada a tres puntos del descenso y, aunque ha enlazado cuatro partidos sin perder, solo ha logrado una victoria en los ocho más recientes en Liga, en los que ha sumado siete puntos de veinticuatro posibles.

En Tenerife, Albés tendrá que retocar la alineación por la baja, por lesión, del lateral izquierdo Orest Lebedenko, uno de los fijos en las alineaciones, que dejará su puesto a Roberto Canella.

Tampoco estarán en Tenerife Xavi Torres, que arrastra molestias y, además, está sancionado, y Pedro López y David Mayoral, que siguen en la enfermería. Bajas a las que se ha sumado el delantero Joselu Moreno por una de las cláusulas que incluyó el Tenerife en su préstamo al Lugo.

Además de Canella, tienen opciones de recuperar la titularidad jugadores como Eduard Campabadal, Hugo Rama y Manu Barreiro, que ya tuvieron minutos en la anterior jornada, ante el Ibiza (0-0), tras haber mejorado de sus molestias.

Rubén Albés, preparador vigués, apuesta por un CD Lugo valiente y ambicioso, que exprese en este tramo final de año toda su capacidad competitiva, pero no olvida que delante estará un rival difícil de superar: “El CD Tenerife es un equipo estable en fase defensiva, con una pegada tremenda. Te matan sin muchas ocasiones. Es un buen colectivo, sobre una base que te daña a la contra, variando su estructura. Tienen muchas herramientas que les hacen peligrosos. Tenemos que ir con un nivel de autoestima alto. Somos un buen equipo, llevamos una buena dinámica. Tenemos nuestras armas, contamos con buena organización defensiva, y de amenaza. Planteamos el partido para ser valientes”, expuso el técnico.

Antecedentes

Gratos son los recuerdos que se guardan en la entidad blanquiazul de los partidos –como locales– ante el conjunto gallego. Y es que de las 11 ocasiones en las que se ha dado esta circunstancia, los insulares se han llevado los tres puntos en cinco de ellas, siendo el resto cuatro empates y solo dos tropiezos.

La última visita de la escuadra lucense al estadio Heliodoro Rodríguez López se produjo el 29 de octubre del año pasado. Al equipo dirigido entonces por Fran Fernández se le escapaba la victoria en el tiempo de alargue (1-1), en un encuentro en el que los blanquiazules jugaron en superioridad numérica desde el minuto nueve.