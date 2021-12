Jennifer, asistente a la discoteca de Adeje: “Dentro nadie llevaba mascarilla; yo tampoco”

Jennifer, una de las asistentes a la discoteca de Adeje en la que se ha descubierto un importante brote de coronavirus, que ayer alcanzar las cincuenta personas, ha reconocido en Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria, que dentro del local “no se usó mascarillas”, aunque en la entrada se advertía de la necesidad del uso de esta.

Esta joven admitía que, en su caso, no usó mascarilla en el interior, algo que era generalizado, aunque, por fortuna, no resultó contagiada: “Después de lo que ha ocurrido, me arrepiento de no habérmela puesto pese a que yo no estoy contagiada”.

La Dirección General de Salud Pública está investigando lo sucedido, ya que las labores de rastreo indican un posible incumplimiento en cuanto a las restricciones de aforo y a las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Asimismo, recuerda que los establecimientos del ocio nocturno tienen la obligación de tener un listado de asistentes, según lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, de medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias.

La Consejería de Sanidad insiste en la importancia de mantener las medidas de seguridad para evitar contagios de covid-19 como son el uso adecuado de la mascarilla, la frecuente higiene de manos, mantener la distancia interpersonal y la correcta ventilación de los espacios cerrados.

Por último, desde la Consejería de Sanidad se hace hincapié en que la mascarilla sigue siendo obligatoria en lugares cerrados, mientras que en espacios al aire libre se puede prescindir de ella siempre que se pueda mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre las personas.