Otro ‘ataque’ de Borja Escalona a Tenerife: “Me parece una mierda como la copa de un pino”. Youtube

El usuario de Youtube Borja Escalona volvió a cargar este fin de semana de forma desmesurada y sin respeto alguno contra la isla de Tenerife y los tinerfeños.

Así, en un vídeo titulado “¿Qué opinas de Tenerife?“, Escalona aseguró que le parece “una mierda como la copa de un pino” y que su gente “es como tercermundista… Son prácticamente aborígenes”. Entre los éxitos de este individuo figura que fue detenido por herir a una mujer al lanzarte una maquinilla de afeitar en plena Puerta del Sol.

“Yo no he estado en Tenerife, pero es que en realidad nunca he tenido la necesidad, me parece una mierda como la copa de un pino; y ya no solo por la Isla en sí, con todas esas rocas negras, que está como sucio todo… como descuidado, no tiene nada más que barrios de mala calaña”, expresaba el citado aficionado a Internet.

También tuvo palabras para los nacidos en la Isla, a quienes define como “gente un poco rara” a la que “no se les entiende una mierda; son como gente maleducada, llevan cuchillos y lanzas, son prácticamente aborígenes”.

Borja Escalona ya desató las críticas de los usuarios en las redes sociales en mayo del año pasado, cuando se le ocurrió subir varios vídeos a Youtube en los que se refirió a Tenerife y a sus habitantes de una forma despectiva.