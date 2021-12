Santa Cruz pedirá el certificado COVID en sus actos de Navidad

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no quiso dejar pasar la oportunidad de afear al Gobierno de Canarias que haya tardado tanto en poner en marcha el certificado COVID, una medida que Bermúdez, aseguró, pondrá en marcha en todos los actos navideños con aforo que se van a celebrar hasta el próximo 6 de enero en la capital. Así lo avanzó durante la presentación del programa de Navidad, que contará con cerca de un centenar de actos repartidos por la ciudad, aunque sin poder confirmar a estas alturas si habrá acto de recibimiento a los Reyes Magos en el estadio, para el que ya han solicitado permiso, o si habrá Cabalgata tradicional. Será mañana, en la reunión que los ayuntamientos mantendrán con el Cabildo, cuando espera el alcalde tener algo más de información sobre la celebración de estos actos. “Santa Cruz ha hecho los deberes, preparando los planes de contingencia tanto de la Cabalgata como del recibimiento, acto este último que no podemos olvidar que es singular de la capital, que no tiene ningún otro municipio”, defendió.

En cuanto al paseo de los Reyes por el recorrido tradicional, admitió Bermúdez que “aún no hemos solicitado permiso hasta que nos aclaren qué pasa con esto, tanto a Santa Cruz como al resto de municipios”. El edil de Fiestas, Alfonso Cabello, añadió que “si al final no se puede hacer la Cabalgata tenemos un plan B, que es similar a lo que hicimos el año pasado, con paseos reales por cada distrito, aunque algo mejor organizado, con una quinta cabalgata para que los Reyes no vayan tan apurados”. En cuanto al certificado COVID, el alcalde defendió que “por supuesto que lo pediremos, y vamos a leer la letra pequeña del decreto por si podemos ampliar los aforos en los actos en los que ya los tenemos establecidos”.

Entres estos actos con aforo destacan los dos conciertos, con 1.500 personas cada uno, que se celebrarán en Ofra a cargo de Los Sabandeños (29 de diciembre) y Los Cantadores (30 de diciembre), o los mercadillos de artesanía y gastronómicos. El regidor lamentó que esta medida no estuviera en marcha desde agosto, porque “este mismo fin de semana, con Plenilunio, podríamos haber aprovechado mucho mejor los espacios y facilitar el control”.

Respecto al programa navideño, Bermúdez detalló que habrá casi un centenar de actividades distribuidas por los cinco distritos. Un programa del que la concejala de Cultura, Gladis de León, se encargó de avanzar la parte más cultural, con exposiciones como Bandera Amarilla, sobre las epidemias sufridas por la capital a lo largo de los años, el teatro para toda la familia que se podrá disfrutar en el Guimerá o en la Sala de Arte La Recova, o el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera que vuelve a la capital para celebrar su vigésimo aniversario. El humor de Aarón Gómez y Kike Pérez este día 11, música góspel, o el concierto de Navidad en la plaza Candelaria con la Banda de Música y el Coro Municipal de Voces Blancas, el 23 de diciembre.

Cabello, por su parte, destacó los dos grandes conciertos ya mencionados, ya que, “por primera vez, sacamos este tipo de celebraciones del centro y los llevamos hasta el Polideportivo Juan XXIII, actos que ya cuentan con autorización de Salud Pública”.

En Fin de Año no habrá bailes, por segundo año consecutivo, pero “sí que vamos a repetir los espectáculos pirotécnicos en cada uno de los distritos”. En el caso del acto del estadio, aunque aún esté pendiente de autorización, sí que se va a grabar un espectáculo audiovisual, “tal y como hicimos el año pasado, para que sea emitido por RTVC”.