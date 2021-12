Voluntad para desbloquear la recepción del Plan Parcial El Mojón, en Arona

El Plan Parcial El Mojón está pendiente aún de la recepción del Ayuntamiento para culminar su desarrollo urbanístico. | Sergio Méndez

La recepción por parte del Ayuntamiento de Arona del Plan Parcial El Mojón entra en una vía de solución, con la voluntad por parte del Consistorio y la nueva Junta de Compensación de que sean los técnicos de ambas partes los que “arreglen las diferencias” que en agosto de 2020 imposibilitaron esa aceptación, debido a los informes desfavorables de los técnicos municipales, en concreto acerca de la estación de bombeo, una pasarela de comunicación y los dos parques municipales que deben ejecutarse.



Esa voluntad de entendimiento, según señaló ayer el alcalde, José Julián Mena, en un Pleno extraordinario sobre urbanismo solicitado por la oposición, viene dada por la decisión de la actual Junta de Compensación de suspender el recurso contencioso administrativo que el anterior presidente de la Junta, José Francisco Reverón, presentó tras la no recepción del Ayuntamiento, que para entonces ya había concedido licencias urbanísticas para dos instalaciones hoteleras, licencias, por otra parte, que cuentan con todos los informes favorables, según se recordó en el pleno celebrado ayer al mediodía en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos.



Aparte del Plan Parcial El Mojón, también se trató el expediente del Centro Comercial Arts, uno de los asuntos que determinó el cese de Luis García, en julio de 2020, como edil de Urbanismo y la ruptura del grupo Socialista. Mena dio detalles del proceso, ahora judicializado, como le pedía la oposición, aunque esta no quedó satisfecha de sus explicaciones, ni Luis García, ahora concejal no adscrito, avanzó novedad alguna sobre un edificio paralizado por incumplir, entre otros motivos, la Ley de Costas.



Sobre el expediente de revisión del PGO, Mena indicó brevemente que “la redacción se encuentra en la fase 2 del borrador del plan estratégico”.



Por último, el grupo de Gobierno se comprometió a convocar las comisiones informativas de Urbanismo, “como no podía ser de otra manera”, dijo su portavoz Leopoldo Díaz Oda, algo que desde la crisis tras el cese de Luis García no se ha producido, recordaron los portavoces de la oposición. En esta última siguen “militando” los seis ediles del PSOE que no apoyan a Mena y el propio García.



Águeda Fumero (PP) insistió en la nula transparencia del alcalde y del “desgobierno” que sufre Arona.

Más de 1.500 aroneros se forman en ciencia y tecnología a través de la ULL

Fomentar las vocaciones tempranas en ciencias y tecnologías y la formación de alumnos, desempleados y emprendedores de Arona en ambas, así como apoyar el emprendimiento local, la transformación digital y la diversificación económica de las pequeñas y medianas empresas del municipio. Esos son algunos de los objetivos que busca el programa ARN Innova, cuyo convenio de cara al periodo 2022-2023 ha sido revisado por el alcalde de Arona, José Julián Mena; por la concejala de Promoción Económica, Raquel García, y por el director de la Agencia Universitaria de Empleo, Leopoldo Benjumea.



ARN Innova es una iniciativa del Ayuntamiento de Arona, en coordinación con la Universidad de La Laguna y su Fundación General, que ha atendido a más de 1.500 personas durante 2021, más de mil de las cuales pertenecen a los centros educativos del municipio, un alumnado al que se ha ofrecido formación en ciencia y tecnología. A los más mayores, con más de 16 años, incluso, en disciplinas como diseño digital, robótica o programación, asignaturas que tienen un coste importante en el mercado.



El programa se divide en dos bloques: el laboratorio de ciencia y tecnología, que impulsa el interés en la ciencia y la tecnología en edades tempranas, y el fomento y acompañamiento a emprendedores.