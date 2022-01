Ángela Gil, portavoz del PSOE en El Rosario: “Queremos comenzar de cero para que los vecinos vuelvan a confiar en este partido”

Ángela Gil, portavoz del PSOE en El Rosario. DA

Ángela Gil Rodríguez (PSOE) es, desde el pasado 2 de diciembre, la nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista de El Rosario. Natural de La Esperanza y licenciada en Derecho, afronta esta nueva etapa con “muchísima ilusión” y como un nuevo comienzo para el partido en el municipio, tras los conflictos en los que estuvo envuelto en el pasado. “Queremos pasar esa página del libro y comenzar de cero para que los vecinos de El Rosario puedan volver a confiar en este partido”, enfatiza la portavoz.

-¿Por qué ahora este cambio al frente del grupo municipal?

“Porque la verdad es que, como he dicho ya en alguna ocasión anterior, este ha sido un partido con sus luces y con sus sombras, pero ahora comienza una nueva etapa con nuevas caras, y presentará un proyecto novedoso y progresista para todos y cada uno de los núcleos de El Rosario, que pretende no dejar a nadie detrás y comprometido para estar al lado de las personas. Queremos pasar esa página del libro y comenzar de cero para que los vecinos de El Rosario puedan volver a confiar en este partido”.

-¿Y cómo afronta esta nueva etapa al frente del grupo?

“La verdad es que la veo como una etapa con muchas oportunidades para que el partido resurja de sus cenizas, con un equipo renovado, con ilusión, con ganas de trabajar por el municipio, algo que se traduce en estar disponible para los vecinos, para darles voz en el Ayuntamiento, escucharles, visitar cada rincón de El Rosario, intentando ayudarles a resolver sus inquietudes. La verdad es que la afrontamos con muchísima ilusión, por tener una nueva oportunidad y con un equipo renovado”.

-¿Qué cambios quiere introducir en esta nueva etapa?

“El principal cambio va a ser el estar al lado de la gente. Llevamos dos años y medio que no hemos parado, hemos llevado muchas iniciativas a propuesta de los propios vecinos, hemos estado en prácticamente todos los rincones de El Rosario. Y 2022 lo hemos empezado igual, visitando cada rincón, hablando con los vecinos… Yo creo que nuestra mayor fortaleza es la cercanía y que la gente encuentra confianza en nosotros para trasladar sus problemas”.

-¿Cuáles son sus objetivos para el municipio?

“Una de nuestras grandes preocupaciones es el abandono de la agricultura. En El Rosario no hay ningún tipo de proyecto ni de política activa que ayude a este sector por parte del Ayuntamiento. Sectores como, por ejemplo, el ganadero, al que yo considero que debemos ayudar no solo puntualmente por la crisis de la COVID, sino constantemente. También la apicultura, otra gran olvidada, que no solo ha sufrido el efecto del cambio climático, sino que además se la castiga con una bajada de la subvención municipal, que comenzó siendo de 6.000 euros y ahora mismo está en 4.000. Nos preocupa que se deje olvidado al sector primario y la agricultura ecológica. Pero, en cambio, se está dando luz verde para construir en las medianías de El Rosario una macrourbanización de casi 1.000 viviendas a petición del Banco Santander. Se trata de una recalificación de unos 200.000 metros cuadrados de terreno que está calificado como potencialmente productivo y que va a pasar a ser urbano, a petición del banco, y el inicio de este procedimiento está aprobado ya en el Pleno y se va a hacer realizando una modificación sustancial de las normas subsidiarias, pero es que, al mismo tiempo, se ha contratado a la empresa que va a elaborar el Plan General de Ordenación de El Rosario, que ya está en ello. Debemos apostar por una organización del territorio sostenible que respete los valores agrícolas, paisajísticos y naturales del municipio, y se está haciendo todo lo contrario. Y tenemos zonas con bienes de interés cultural a las que no hemos sabido sacarles provecho e impulsarlas, como la zona de Machado. Nos preocupa el litoral, que podría ser un referente en el área metropolitana y cada vez está más alejado de ello; y los núcleos abandonados, donde no se lleva a cabo ninguna iniciativa”.

-¿Cómo valora entonces la situación actual del municipio?

“La valoración que hago es que el grupo de gobierno no cumple con lo que tanto prometieron, un gran cambio para el municipio. No cumple con el avance de El Rosario, estamos estancados”.

-¿Y la gestión local en estos dos años y medio de mandato?

“Es una gestión muy desapegada de la gente, que se queja mucho de que no les atienden a sus solicitudes, que no les contestan. Tenemos que realizar una política local mucho más cercana a la población”.

-Este cambio ahora en la portavocía del Grupo Municipal Socialista, ¿significa que será la candidata del PSOE en el municipio en las elecciones de 2023?

“No tiene que ver una cosa con la otra, son cargos diferentes. También hay que recordar que el partido tiene un proceso interno, y de ahí saldrá el candidato o candidata”.

-¿Pero estaría dispuesta a ser candidata?

“Estaría dispuesta, pero hay que respetar lo que se decida internamente en el partido, por supuesto”.