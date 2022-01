Desprendimientos en la boca principal del volcán de La Palma

Pese a que la erupción fue dada por finalizada oficialmente el pasado 25 de diciembre, los recursos de emergencia continúan trabajando en la isla de La Palma debido a que los riesgos subsisten en las inmediaciones con la presencia de los gases, las cenizas y el calor.

De hecho, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) informa del análisis que llevan a cabo cada día sus expertos en la zona. “Los desprendimientos son continuos por la inestabilidad de las paredes internas”, ha publicado este martes con respecto a la boca principal del volcán.

El mensaje, compartido a través de la red social de Twitter, ha sido difundido junto a una panorámica de lo que será el cráter principal del volcán de Cumbre Vieja.

Panorámica de la boca principal del volcán #LaPalma. Los desprendimientos son continuos por la inestabilidad de las paredes internas / Panoramic view of the main vent of the #LaPalma volcano. The landslides are continuous due to the instability of the internal walls pic.twitter.com/x04ZA7LqTQ