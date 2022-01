La fajana creada por el volcán de La Palma “sigue humeando”

El Instituto Volcanológico de Canarias ha compartido un vídeo este miércoles en el que puede apreciarse cómo, casi tres semanas después de que se diera por finalizada la erupción en La Palma, “sigue humeando” la fajana originada por los materiales que formaron las coladas del volcán. Las imágenes fueron grabadas por un equipo de Involcan desde una patrullera de la Guardia Civil.

Tras la destrucción del volcán, el terreno comenzó a ganar riqueza durante varios días gracias a los materiales expulsados y que llegaron del interior de la tierra.

Científicos del Centro de Investigaciones Científicas (CSIC) captaron en aquellas jornadas la formación de las primeras playas de arena en la fajana que se generó al llegar la lava al mar.

Vídeo tomado a las 14.30 hora canaria desde la patrullera de la @guardiacivil, del delta de lava que aún sigue humeando, #LaPalma / Video taken at 2:30 pm Canarian time from the @guardiacivil patrol boat, of the lava delta that is still smoking, #LaPalma pic.twitter.com/fOyh4UbSxC