La recaudación de tributos apunta a la recuperación económica de Canarias

Aunque la situación no esté aún para tirar voladores, la tímida recuperación económica no llegue con la misma alegría al conjunto de la ciudadanía y resuenen todavía estruendos de petardos, al menos en Canarias no estallan los indicadores en las manos de quienes se ocupan de las cajas de caudales. El caso es que la recaudación de tributos en la comunidad autónoma alcanzó el año pasado los 2.291,9 millones de euros, lo cual supone un incremento del 12% con respecto al ejercicio anterior (2020) y una ejecución del 104,13% sobre lo consignado en los Presupuestos regionales de 2021. Así se desprende de los datos provisionales que computa la Agencia Tributaria Canaria. Esa cantidad supera en 90,8 millones la previsión del cuatripartito en la ley de las cuentas públicas correspondientes.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, no esconde su satisfacción por unos resultados que “no experimentarán mucha variación sobre los definitivos” y que “apuntan a la recuperación económica” de las Islas. “No en vano”, ilustra, “crece la recaudación de las diversas figuras tributarias, incluidas aquellas estrechamente correlacionadas con la evolución de la economía, como el IGIC”.

Rodríguez interpreta que, junto a las cifras conocidas durante las recientes semanas en relación al descenso del paro o el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, estas “nos colocan en una buena posición de partida para encarar este 2022 y consolidar ese escenario de recuperación”. Cierto es, apostilla, que “no hemos superamos el nivel de 2019, el último año antes de la pandemia, pero paulatinamente estamos acercándonos”. El vicepresidente describe que la recaudación de 2.587,7 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2022 se aproxima “en efecto” a lo que se ingresó en 2019: 2.602 millones. En este escenario, pone el foco en “el realismo, la prudencia y la diligencia” con los que el cuatripartito ha elaborado sus tres presupuestos, “lo que ha quedado acreditado en los últimos años con el acierto en las diferentes previsiones; especialmente, en las de ingresos fiscales, así como en ejecución presupuestaria”.

Desde su punto de vista, los datos de la Agencia Tributaria “dejan en evidencia a los agoreros que vaticinaban un desastre presupuestario por una supuesta sobreestimación de la recaudación de tributos, que ni se ha producido ni tampoco ocurrirá este año”. Ya en los nueve primeros meses de 2021, los impuestos propios y cedidos habían aportado cerca de 100 millones de euros más que en 2020.