Ramis: “El CD Tenerife todavía no ha tocado techo”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la última hora de su equipo. / Fran Pallero

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, compareció en la habitual conferencia de prensa previa al choque de mañana ante la Ponferradina. El entrenador tarraconense fue cuestionado por el nuevo futbolista que se ha incorporado a la plantilla blanquiazul, Andrés Martín.

“Es un jugador que quería venir y que reúne las características que nos pueden ayudar en este tramo de la temporada. Es un chico que vive cerca del gol, es fino en la realización y tiene claridad en esos metros finales. Nos dará un plus”.

El representativo tiene mañana un partido muy exigente ante un directo rival. Ramis valoró el choque ante el conjunto berciano. ” Será un partido igualado. La Ponferradina tiene una continuidad en sus sensaciones y comportamiento. Han tenido pocos altibajos y es un equipo intenso que estará espoleado por su afición y su posición clasificatoria. Tiene muy buenos jugadores a nivel individual y son un gran bloque; por eso están donde están en la clasificación. Sabemos que se trata de un partido muy importante, pero porque todos lo van a ser. Sumar tres puntos nos haría dar un paso clave conforme ya que el final se acerca y es un rival directo. Nos tomamos el partido con mucha importancia y sabemos que es una buena ocasión para seguir demostrándonos que no cedemos y que somos capaces de defender estas posiciones”.

El técnico blanquiazul comenta que sacar un buen resultado de El Toralín pasa por jugar muy concentrados. “Debemos mostrar niveles de concentración altísimos para que no nos sorprenda nada. A partir de ahí hay que responder a las situaciones que se vayan generando. No es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de equipos y hemos respondido bien. Llegamos con las ideas claras y tendremos que hacer un partido muy completo”.

Ramis se muestra convencido de que el CD Tenerife tiene aún margen de mejora. “Hace un mes las distancias eran siderales. Yo no me creo las distancias en el fútbol. La realidad a día de hoy es que el Almería ha perdido puntos y todo se ha ajustado. Ahora nosotros debemos apretar para reducir distancias y a por ello vamos. El techo del equipo es alto. Creo que podemos seguir mejorando y que este equipo no ha tocado techo”.

Mario González

Por último, a pocos días del cierre del mercado, suena con fuerza el nombre de Mario González, delantero del Sporting de Braga. Ramis valoró el posible fichaje del ariete español. “Sí nos gusta, pero insisto hay otros jugadores que seguimos. Tenemos clarísimo lo que queremos y por esto debemos tener un abanico de futbolistas que cumplan lo que queremos. La dirección deportiva lo sigue desde el comienzo de la temporada, pero no depende del Tenerife ni del jugador que llegue a la isla”.

Andrés Martín se estrena en una convocatoria y Rubén Díez se lesiona

Ramis tampoco podrá contar para el partido de mañana en El Bierzo con los lesionados Carlos Ruiz, Pablo Larrea, Javi Alonso y Nahuel Leiva

El hasta ahora fichaje del CD Tenerife en el mercado de invierno, Andrés Martín, entró en la lista de convocados para el partido de mañana ante la SD Ponferradina, en el que no podrá estar por lesión Rubén Díez.

Andrés Martín, que lleva dos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, es la principal novedad en la convocatoria ofrecida por Luis Miguel Ramis.

En cuanto a Rubén Díez, sufre una microrrotura en el gemelo externo de la pierna izquierda y se perderá el partido por ese motivo, aunque el parte médico no señala el periodo previsto de recuperación.

También se perderán el partido por lesión Carlos Ruiz, Pablo Larrea, Javi Alonso y Nahuel Leiva.

La convocatoria de 22 futbolistas del CD Tenerife es la siguiente: Juan Soriano, Álex Muñoz, José León, Álex Corredera, Elady, Shashoua, Bermejo, Sergio González, Dani Hernández, Pomares, Aitor Sanz, Enric Gallego, Andrés, Moore, Mellot, Sipcic, Míchel, Félix, Ethyan, Mollejo, Thierno, David y Medina.

Jon Pérez Bolo: “Vamos a complicarle el partido al Tenerife”

Jon Pérez Bolo mantuvo su discurso de la semana pasada al reiterar en la previa del partido ante el Tenerife que “es un partido importante entre dos equipos que llevamos tiempo en play-off y queremos seguir ahí. Si alguno de los dos consigue ganar será un paso muy importante, pero no será determinante porque aún quedarán otras 17 jornadas”.

Respecto al CD Tenerife, el entrenador de la SD Ponferradina destacó que “el Tenerife tiene una plantilla importante y un entrenador muy bueno. Los equipos de Ramis siempre son muy organizados y difíciles. Para mí es uno de los mejores entrenadores de la categoría”.

Para contrarrestar las virtudes del rival, además de su propio equipo, Jon Pérez Bolo señaló la importancia de jugar en casa: “Tenemos la ventaja de nuestra gente y no tengo duda de que va a ser un gran partido y nuestra afición va a estar apretando y ayudando en los momentos difíciles. Todos los rivales dicen que El Toralín mete presión y si están pendientes de eso será una baza muy importante para nosotros”.