Captan la impresionante emanación de gases en el volcán de La Palma

Un equipo del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha vuelto a acercarse este martes al cono volcánico en Cumbre Vieja, La Palma, para continuar con el muestreo de gases, constatando que la desgasificación sigue “dentro de la normalidad”.

No obstante, han compartido dos vídeos espectaculares en los que se aprecia cómo se está produciendo esa desgasificación, a falta de pocos días para que se cumplan dos meses del fin de la erupción, que tuvo lugar el pasado 25 de diciembre.

La emisión de dióxido de carbono (CO2) sigue siendo elevada en muchas zonas de La Bombilla, en la costa de Los Llanos de Aridane, pues se ha llegado al límite de saturación de los sensores y también se constatan zonas con bajas concentraciones de oxígeno, motivo por el que núcleos costeros del municipio, incluido el enclave turístico de Puerto Naos, continúen evacuados.

Imágenes de hace unos instantes de la zona del edificio volcánico #CumbreVieja #LaPalma / Images from a few moments ago of the area of the volcanic edifice #CumbreVieja #LaPalma. pic.twitter.com/RWGC2rx6LJ