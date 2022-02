Extra de trabajo para recuperarse

Ante el Leganés, aunque no fue titular y solo jugó en la recta final del partido, Samuel Shashoua volvió a demostrar que es el faro que alumbra el ataque blanquiazul. Pero esa luz lleva fundida en los últimos meses de competición. No porque el inglés haya perdido la confianza de su míster, sino por una lesión complicada de recuperar. El pubis mantiene alejado a Sam de su mejor versión, pero ya parece que comienza a ver la luz al final del túnel. Para lograrlo el británico ha tenido que trabajar el doble de sus compañeros, como ayer reconoció.

“Vengo por las tardes y hacen lo que puede para que recupere mi mejor versión. Pronto estaré en mi mejor forma para ayudar al equipo”, prometió ayer.

Sin embargo no han sido unos meses sencillos de superar. El futbolista ha perdido protagonismo, aunque por suerte el equipo no lo ha notado. “Siempre he notado el apoyo y estoy agradecido por eso. Han sido unos meses duros con la lesión del pubis. Es un tema delicado, donde siempre hay que estar pendientes y trabajando al máximo. Estoy ahora dejándolo atrás. Poco a poco, me voy encontrando al cien por cien”, añadió en este sentido. El futbolista británico solo ha podido participar durante media hora en los últimos tres compromisos ligueros, pero se muestra optimista de cara a encontrar pronto su mejor versión. Ante el Alcorcón desea ayudar al equipo en un partido “ muy, muy difícil. Todos lo sabemos. Es un campo pequeño, donde juegan bastante directo”.

100 entradas más para el domingo

El CD Tenerife llegó a un acuerdo con la AD Alcorcón para poner a la venta 100 nuevas localidades para aficionados visitantes al precio de 25 euros para el encuentro del próximo domingo, día 13 de febrero, en Santo Domingo (17:15 hora canaria).

Los aficionados del CD Tenerife podrán comprar las localidades en la sede social del club, ubicado en el estadio, a partir de hoy, de 8:30 a 16:00 horas. En caso de que hubieran existencias mañana, se podrán adquirir de 8:30 a 14:00 horas. Será necesario presentar el DNI y proporcionar el nombre completo de la persona que hará uso de dicha entrada. Los seguidores blanquiazules que deseen acudir y se encuentren fuera de la Isla, podrán comprar sus respectivas localidades en las taquillas del Estadio de Santo Domingo.