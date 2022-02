Santa Cruz se encomienda a la COVID y prepara para junio un Carnaval en la calle

El artista Bejo posa con el cartel del Carnaval 2022 que ha logrado imponerse entre una decena de obras. S.M

El Carnaval en la calle empieza a ser algo más que un espejismo. El traslado de fechas a junio por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y los primeros datos de agotamiento de la sexta ola COVID, así como las distintas opiniones de que el fin de la pandemia está cerca, hace que la opción de que haya fiesta en la calle ya no se anuncie como algo casi imposible. El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, reconocía ayer que es algo que aún no descartan, aunque siga siendo difícil. “Nosotros somos optimistas, si se puede y se dan avances en la evolución de la pandemia que nos permita la organización en la calle, lo organizaremos”, dijo. El edil insistió en que esa celebración siempre ha estado sobre la mesa, acompañada de la coletilla de “si las condiciones sanitarias lo permiten”.

De hecho, en las reuniones que se han mantenido con los distintos colectivos del Carnaval hasta el momento, esta opción de suspensión en la calle aún no ha sido comunicada de forma oficial. También ayer, el alcalde, José Manuel Bermúdez, en la presentación del cartel del Carnaval, insistía en que “no descartamos nada. Ojalá que de aquí a junio el Gobierno de España declare por terminada la pandemia. Solo así habría Carnaval en la calle, que no se entiende con aforo ni con distancia de seguridad”. “Hablamos de un Carnaval pensado para que miles de personas disfruten con seguridad. Ojalá dentro de unos meses cambie la situación y sería entonces cuando pensaríamos en la calle”, manifestó.

El alcalde, además, avanzó que durante esas fechas de junio se va a autorizar la instalación de la feria de atracciones, que se hará “con aforo limitado y cumpliendo todas las normas sanitarias”. Y es que recalcó Bermúdez que son decisiones que “van a ayudar a la economía de pequeños empresarios y autónomos que lo necesitan”.

En este contexto, ayer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se descolgaba con el anuncio de que también barajan que haya Carnaval en la calle en esas fechas. Así lo apuntó el alcalde, Augusto Hidalgo, quien señaló, en declaraciones recogidas por Europa Press, que, aunque en febrero y marzo se mantengan las 22 actuaciones previstas, si las condiciones sanitarias lo permiten harían un Carnaval en la calle, aunque intentando no coincidir con el de Santa Cruz.

“Podríamos decir que Las Palmas también se apunta al Carnaval en junio”, respondía con ironía el concejal de Fiestas de Santa Cruz al ser preguntado por este anuncio. “Los únicos que hemos dicho que nos llevamos el Carnaval a junio somos nosotros y entiendo que eso provoque reacciones en otros sitios”, añadió.

En cuanto al lugar de celebración, ayer admitía Cabello que, aunque el Recinto Ferial sigue siendo la primera opción, “lo cierto es que no descartamos nada, incluido el espacio portuario”. Preguntado por este cambio de postura después del anuncio de la semana pasada de renunciar a la Dársena de Los Llanos por la negativa del Puerto a cederla durante 60 días, el edil señaló que “mi primera opción sigue siendo el Recinto Ferial y para ello estamos trabajando, para poder anunciar esta semana un acuerdo. Decimos que no renunciamos a nada porque, aunque el Puerto en un primer momento dijo no, ahora se lo ha replanteado un poco, pero nuestra primera opción es el Recinto Ferial a día de hoy”, insistió.

En cuanto a las fechas, Cabello detalló que el próximo 1 de junio arrancarán las carnestolendas con la presentación de las candidatas a reinas y que, a partir de ahí, “se irán celebrando los distintos concursos y galas con el esplendor de todos los grupos y disciplinas del Carnaval”, cuyos integrantes, aseguró en varias ocasiones, tienen “mucha ilusión y muchas ganas” de participar. Eso sí, advirtió de que podría hacer un cambio en el caso de las murgas adultas. “Si a partir del 15 de marzo Tenerife sigue con las mismas restricciones por la pandemia y no se pueden retomar los ensayos, se cambiarán las bases y tendrán que participar con un solo tema, con lo que habría que sacrificar la final de murgas”, desveló Alfonso Cabello.

Cartel

El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (Oafar) presentó ayer el cartel oficial del Carnaval 2022, que este año está dedicado a la ciencia ficción. El elegido mediante votación popular se llama ¿Carnaval 2222? y pertenece al rapero chicharrero Borja Jiménez. El artista, más conocido como Bejo, logró el 28% de los más de 10.000 votos registrados en www.carnavaldetenerife.com, entre el 13 y el 23 de enero.

Se trata de una alegoría del Carnaval tinerfeño dentro de 200 años y cuyo elemento principal es un cíborg que se encuentra rodeado de numerosos elementos que hacen alusión a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a la cultura chicharrera y a la ciencia ficción.

“El Carnaval es una fiesta que he vivido desde pequeño y para mí ha sido un placer crear este cartel, que está lleno de color y alegría, que es la propia de esta festividad. Siempre había querido participar de alguna forma en el Carnaval y, aunque solo tuve una semana para hacerlo, lo saqué adelante en formato digital”, explicó el artista durante la presentación de su obra en la Casa del Carnaval.

Unas palabras a las que se sumó el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, que indicó que “el cartel muestra la esencia de una fiesta que es de interés turístico internacional y que invita a pensar en un futuro de conquistas y de logros gracias a las nuevas tecnología”.

Tras felicitar públicamente al ganador, Bermúdez destacó “la ilusión y alegría que transmite el cartel de este año y que nos invita a tener un futuro lleno de logros”. Para Alfonso Cabello, “tanto para los chicharreros como para nuestros visitantes el cartel supone la carta de presentación de nuestra fiesta más importante”.

*Por Sofía Negrín y Natalia Torres.