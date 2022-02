Viejo conocido; nuevo reto e ilusión

Los jugadores del Lenovo Tenerife celebran una canasta en el duelo con el Joventut ACB PHOTO

El Lenovo Tenerife tiene hoy una nueva cita con la historia. Los de Txus Vidorreta volvieron a clasificarse para unas semifinales de la Copa del Rey para verse, otra vez, las caras con el Real Madrid aspirante a todo. La lógica dice que, a partir de las 17.30 horas, los blancos son los grandes favoritos, pero los aurinegros ya saben lo que es presentarse en duelos, en teoría, como un rival inferior, para luego dar la campanada.

El Canarias cuenta con la suficiente experiencia para poder entrar en una final copera, con jugadores atravesando la plena madurez en su juego y la capacidad de desequilibrio de hombres como Wiltjer o Salin, que deciden duelos desde el exterior.

Sin Fititpaldo

Lo peor de todo es la baja de Fitipaldo. El jugador, lesionado, ha hecho todo por recuperarse, igual que los servicios médicos canaristas, pero su dolencia es más grave de lo que pudo parecer en un primer monento.

Por ello, Sean Smith, que se había quedado en la Isla, viajó hasta Granada ayer, para que el entrenador insular pudiera tener un recambio más.

Sin Bruno, ante un equipo de la experiencia y el físico de los madridistas, Vidorreta manejará varias opciones para el puesto de base. Tobias Borg, que lo hizo tan bien ante el Joventut, o situar a Joan Sastre en la posición de uno junto a Marcelinho.

El brasileño continúa tratando de mejorarse a contrarreloj tras sufrir un proceso vírico que lo lastró ante los badaloneses. Su experiencia es clave hoy.

David contra Goliat

En dos ocasiones en la Copa, en Gran Canaria 2018 y Madrid 2021, y en las dos últimas Supercopas disputadas en Tenerife, los aurinegros cayeron ante los de Pablo Laso. En buena parte de esos partidos, los tinerfeños compitieron, pero acabaron cediendo a una plantilla llena de recursos.

Lo explicaba ayer claro Txus Vidorreta, al recordar las diferencias de presupuestos entre ambas entidades, pese a ello, el Canarias se ha colado cuatro veces en semifinales en sus últimas cinco participaciones coperas: “Creo que hemos merecido ganarles en dos ocasiones, una en Copa y otra en Supercopa, pero son 46 millones de presupuesto contra 6.5”.

Los madridistas no alinearon a Rudy Fernández ni Gabriel Deck ante el Breogán de Lugo en un cruce en el que los gallegos llegaron a estar a dos puntos de un oponente que no perdió la calma en ningún momento. Con el fondo de armario del que dispone Laso, las bajas en el Real Madrid no parecen ser importantes.

Pese a ello, la lesión de gravedad de Carlos Alocén lo deja fuera y otros hombres arrastran algunas molestias, pero nada más lejos de las que suelen aparecer a estas alturas de campaña.

Los aurinegros se conjuran antes de saltar al campo ante el Joventut ACB Photo

El rebote

A nadie sorprende que Water Tavares se presente como un jugador completamente determinante. No son solo los rebotes y los tapones que logra, es esa capacidad de intimidación que logra cambiar tiros a sus rivales. Frente al Joventut, los de Vidorreta no estuvieron mal en esa faceta, pero, pese a ello, los catalanes cogieron nueve rechaces en ataque. Curiosamente, el Breogán cogió 14 rebotes en ataque, una cifra casi inaudita teniendo enfrente al Real Madrid, por lo que el que se lleve esa batalla tendrá buena parte de la guerra ganada.

Otro factor a tener en cuenta son los ‘atascos’ que sufre últimamente el Madrid en ataque. Pese a su enorme talento, a los de Laso también les está pesando en cierto modo la carga de encuentros pese a estar acostumbrados a disputar Liga Endesa y Euroliga.

Txus Vidorreta: “Merecemos jugar una final de Copa; ellos son un plantillón”

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, se mostró hoy feliz por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey, en la que se enfrentarán al Real Madrid buscando un puesto en la final, algo que “merecen”.

Cuestionado por el estado físico de Fitipaldo, el vasco admitió que no es optimista: “Necesitamos a Marcelinho mejor y con Bruno no somos optimistas, pero confiamos, a tope, en Tobias Borg”.

Del Real Madrid dijo que tienen “una plantilla muy larga” con doce jugadores “de altísimo nivel”. “A veces no sabes ni quién falta, del que me acuerdo ahora es de Carlos Alocén, al que le mando mucho ánimo porque ha tenido una lesión grave.

En relación al duelo que los blancos jugaron con el Breogán, insistió en que el desafío de su equipo es “enorme” pero que “irán a tope”. “Tengo muchas ganas de jugar la primera final de Copa, creo que nos la merecemos, pero tenemos enfrente a uno de los equipos Top de Europa, que en los últimos años se reparte los títulos con el FC Barcelona”.