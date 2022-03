Accesibilidad en Santa Cruz: vecinos de La Salud denuncian que viven “atrapados” en sus casas. SERGIO MÉNDEZ

Llevan años reclamando una solución que no acaba de llegar. Cuando empezaron a hacerlo aún se sentían con fuerzas para afrontar las interminables escaleras por las que entran y salen de sus casas, incluso para subir y bajar por una rampa, la única de la que disponen, a pesar de su pronunciada inclinación.

Ahora, unos cuantos años más tarde, todos con más de 60 años, este medio centenar de vecinos, que tienen sus viviendas en el bario de La Salud, entre las calles Güímar y Cornisa, se enfrentan a una “cárcel” que son sus propias viviendas. “Estamos secuestrados en nuestras propias casas. Mi suegra, con 85 años, solo sale gracias a que entre mi mujer y yo la llevamos en volandas hasta el coche”. Quien habla es Sergio García, que lleva casi 50 años viviendo en la zona y que tiene 75 años.

Miguel Hernández es otro de esos vecinos que vive atrapado en su propia casa y, en su caso, con el añadido de que se mueve en silla de ruedas. “Llevo viviendo aquí 50 años y a mis 78 no puedo ni siquiera usar la rampa sin que me ayuden”. “Con revuelto y cemento se arregla todo”, añade este vecino. A su queja se suma María, que a sus 66 años ya se ha caído tres veces en la rampa y sus rodillas ya no le permiten moverse con agilidad por las escaleras de entrada y salida. “Cuando me caí en casa, me sacaban y entraban a la pela, porque hasta llegar a la rampa todo son escaleras”, cuenta.

Mientras los vecinos van contando su día a día, solo cuatro escalones más arriba está Emilia, apoyada en un bastón. Aunque le gustaría sumarse al resto, a sus 81 años no se atreve a bajar las escaleras. Cuenta que solo sale de casa cuando vienen a buscarla sus hijas.

Carmen Luz tiene 65 años y habla por su marido, Gilberto, que recién operado se encuentra en casa sin poder salir. “Estamos condenados a estar aquí”, lamenta.

Todos se han reunido en un descansillo de las escaleras, justo donde termina la rampa, a petición de Queremos Movernos, el colectivo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, al que los vecinos han reclamado su ayuda. Ana Mengíbar es su presidenta y detalla a DIARIO DE AVISOS que “nos llamaron hace unas semanas. Vinimos a hacer una visita y comprobamos que viven en una cárcel”. Mengíbar reclama que, “con independencia de a quién corresponda la gestión, es algo que se debe hacer de inmediato. Llevan años reclamando, vienen, miden, les hacen promesas y no se cumple nada”. “Vamos a empezar a pedir citas y acudir a donde sea necesario porque no se puede condenar a las personas mayores a vivir sin poder salir de sus casas”, concluye Mengíbar.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal de Accesibilidad, Javier Rivero, admite que conoce bien el problema que sufren estos vecinos. “Desde que llegamos en 2020 estamos trabajando para aclarar a quién pertenece el suelo por el que tendría que discurrir la nueva rampa, porque el principal problema es que el suelo no es municipal. Por tanto, no podemos actuar”, explica. Aún así, señala que, “al menos, ya tenemos toda la documentación de a quién pertenecen esos jardines, por donde discurre la rampa, que nunca debió hacerse en esas condiciones”, admite.

El suelo pertenece a la comunidad de vecinos del edificio que se alza junto a las viviendas terreras de los afectados.

“Una vez que tenemos toda la documentación, estudiaremos las opciones, con una rampa que vaya de calle a calle, no solo el tramo que está hecho, y con la inclinación adecuada”.

Según el edil, esas soluciones pasan por una expropiación del suelo a la comunidad, una cesión, o por buscar una fórmula que permita actuar sobre suelo municipal. En cualquier caso, “no puedo prometer una fecha, lo que sí vamos a tener este mandato es un anteproyecto de obra que nos indique cuál es la mejor solución”.