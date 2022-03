Los servicios secretos rusos se plantearían deponer a Putin, según ‘The Times’

Una fuente de inteligencia rusa habría filtrado al periódico británico ‘The Times‘ que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) estaría planteándose deponer al presidente Putin mediante un ‘golpe de estado’. Dicha fuente habría enviado al menos una docena de misivas a Vladimir Osechkin, uno de los opositores más firmes al régimen, donde le expresaría el “caos y el descontento” de los servicios de seguridad con la invasión a Ucrania.

🔺 NEW: The risk of coup by the Federal Security Service (FSB) against President Putin is growing every week that the war in Ukraine continues, a whistleblower at the heart of Russian intelligence has said https://t.co/gPYnDsNkqF