Santa Cruz sustituirá a la empresa de seguridad si siguen los incumplimientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja para evitar que situaciones como las que se está viviendo con la actual adjudicataria del servicio de seguridad se repitan, acelerando un contrato marco con el que poder sustituir a la empresa si los incumplimientos continúan. Y es que, una vez más, los trabajadores son los principales perjudicados de la aparente falta de diligencia de la empresa, a los que se les paga la nómina con retraso de forma reiterada. Los trabajadores acusan al Ayuntamiento de no pagar en tiempo y forma a la empresa, algo que se desmiente desde el Consistorio, desde donde se asegura que no puede pagar, a pesar de que tiene el dinero ya liberado y con instrucciones de pago, mientras haya deudas con la Seguridad Social por parte de la empresa.



Los incumplimientos en el abono de las nóminas quedaron acreditados en un informe emitido el pasado 7 de marzo, lo que motivó la incoación del correspondiente expediente para la imposición de sanciones. En paralelo, el Ayuntamiento se ha reunido con la empresa para exigirle que corrija la situación, y con la Tesorería de la Seguridad Social para que levante el embargo y permita el pago del Consistorio de las dos últimas facturas.



El concejal de Organización, Alfonso Cabello, señalaba ayer que el Ayuntamiento “será inflexible y contundente a la hora de sancionar los incumplimientos de las empresas que prestan servicio al Ayuntamiento”, e insistió en que no va a dejar pasar “ni un incumplimiento más” y que no le va a “temblar el pulso” si fuera necesario rescindir el contrato. De ahí que se estén acelerando los trabajos preparatorios para la licitación de un nuevo Acuerdo Marco que permita tener cobertura contractual en el caso de una hipotética resolución anticipada del actual, como consecuencia de estos incumplimientos.