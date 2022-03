Lope Afonso (PP): “Si vuelvo a la actividad pública, será en el Cabildo de Tenerife”

Lope Afonso, abogado, experto en Contratación Pública y nuevo coordinador insular del PP. | Fran Pallero

Hay gente tan surrealista –y malintencionada— que es capaz de montar una asociación para echar a un hombre de la política. A un hombre valioso y honesto. Y esto fue lo que le ocurrió a Lope Afonso Hernández (Puerto de la Cruz, 1979). Siendo concejal, lo denunciaron por la concesión de unos puestos en unos mercadillos, si no recuerdo mal; un fiscal de paso mantuvo unas actuaciones un tanto extrañas; una jueza penal lo condenó a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, por prevaricación continuada; y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia que incluso cambió los hechos probados –cosa que no suele ocurrir—, determinó que en la conducta de Lope Afonso no había el menor atisbo de reproche penal, por lo que lo absolvió de los cargos presentados contra él, como se suele decir con todos los pronunciamientos favorables y con condena en costas a los denunciantes. Lope Afonso es abogado y coordinador insular del Partido Popular, nombrado una vez que decidió volver a la política, que había abandonado tras la primera sentencia. Es decir, se ha convertido en el número dos del partido en la isla tinerfeña. Honesto, trabajador, serio, sabe que detrás de la operación urdida contra él había gente de su partido, quién sabe si alguno de ellos incluso sentado en el Congreso de los Diputados y otros medrando un mendrugo en las cloacas de la política. Ha sido alcalde del Puerto de la Cruz, uno de los buenos alcaldes de los últimos tiempos. Saneó las cuentas municipales y en la actualidad es socio de ALL Consultores, tras realizar un postgrado en contratación pública.

–Te intentaron hundir, pero tú quieres seguir haciendo política.

“Me lo he pensado mucho, no creas, pero la vocación sigue intacta, mi partido me lo propuso y acepté el cargo de coordinador”.

–¿Con aspiraciones electorales?

“He descartado presentarme a la Alcaldía del Puerto de la Cruz, al menos a día de hoy. Pero mantengo abiertas las puertas a otras ofertas de mi partido”.

–¿Puedes confesarlas?

“No me importa”.

–Entonces, dime.

“Hemos hablado, todavía de una manera informal, o de la lista al Congreso de los Diputados, o de la lista al Cabildo de Tenerife. Pero yo creo que si vuelvo a la política activa podría ser en el Cabildo de Tenerife”.

–Ya lo intestaste una vez.

“Las cosas han cambiado. ¿Desde cuándo no existe un líder insular del norte de Tenerife, que sea capaz de trabajar para toda la Isla? En donde por cierto, en muchos aspectos se encuentra paralizada. Yo te diría que hoy es una Isla sin iniciativas, que arrastra los mismos problemas de hace años”.

–¿Descartas entonces el Puerto de la Cruz?

“Fui muy feliz siendo alcalde, a pesar del asedio de unos cuantos elementos, pero ya eso se acabó. Todo tiene su tiempo”.

–¿Qué fue lo que más te dolió de aquella sentencia condenatoria?

“Prefiero decir que la sentencia absolutoria definitiva, rotunda, me llenó de alegría, porque me devolvió mi honor y, por tanto, el de mi familia. Y quienes quisieron atentar contra mi honestidad quedaron en evidencia. Todavía siguieron intentándolo ante el Tribunal Supremo, que inadmitió la casación”.

–El PP va a elegir a Núñez Feijóo como líder. ¿Qué te parece?

“Pues muy bien, porque se trata de un hombre con experiencia política, con un gran sentido del Estado y con una trayectoria impecable en Galicia. El hecho de que se haya decidido a dar el paso nos llena de alegría a los militantes”.

–¿Y la actitud de Casado?

“Fue surrealista lo que sucedió en Madrid y la campaña contra Ayuso. No se puede acusar a nadie sin fundamento jurídico alguno y lo digo incluso por mi experiencia sufrida. A mí me ocurrió igual, desde mi propio partido. Y los líderes de una formación política, como Casado y sus colaboradores más próximos, a la vista de hechos que no constituían reproche penal alguno, debieron ser más prudentes”.

Lope Afonso, abogado, experto en Contratación Pública y nuevo coordinador insular del PP. | Fran Pallero

–¿Quién es para ti Isabel Díaz Ayuso?

“Un valor indiscutible para el presente y el futuro, una mujer con cualidades políticas y personales indiscutibles y una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que seguirá arrasando”.

–Vox es una fuerza emergente; y conste que son datos. Y el Gobierno y su círculo están empeñados en demonizar los pactos del PP con lo que llaman extrema derecha. ¿Qué te parece?

“El Gobierno de Sánchez no está legitimado para criticar pactos con otros partidos, sean los que sean, cuando tiene en el Ejecutivo a simpatizantes de ETA y a elementos del Partido Comunista. Son gentes próximas al chavismo, estalinistas, personas que apoyan al genocida de Putin y que para todo eso cobran de nuestros impuestos. Dejen al PP conformar sus pactos en la búsqueda de una gobernabilidad necesaria en las instituciones. Demonizar a unos para proteger a otros me parece de locos”.

–¿Qué crees que le ha faltado al PP de Casado?

“Bien, ha tenido aciertos y desaciertos. Lo que intentaron hacer con Isabel Díaz Ayuso, o lo que hicieron con Cayetana Álvarez de Toledo, me parece improcedente. Son dos mujeres muy valiosas de las que nunca se debería prescindir. Pero no le echemos toda la culpa a Casado, porque Teodoro García-Egea y otros tampoco le ayudaron demasiado”.

–A lo mejor por falta de experiencia.

“Seguramente. Mi intención, en lo que pueda, es que se incorpore a la política gente con experiencia en la esfera privada. No se tendría que pasar de las Nuevas Generaciones a presidir un Ayuntamiento y mucho menos un partido. Hace falta haber demostrado antes una trayectoria, experiencia y formación. La gente que solo depende de la política, que no ha ejercido antes una profesión, que no se haya ganado la vida en la esfera privada, no suele ser buen material para el ejercicio público”.

–En el Puerto de la Cruz hicieron el PP y Coalición Canaria una buena labor económica. Fue impresionante.

“En dos años y medio amortizamos toda la deuda del Ayuntamiento. Hicimos un gran esfuerzo, que salió bien. Pero cumplí una etapa y ahora vendrá detrás gente que lo puede hacer muy bien”.

–Como Ángel Pablo Montañés Ríos.

“Si él quiere, está llamado a ser nuestro candidato. Es ingeniero, ha trabajado y trabaja en empresas con mucha responsabilidad, un hombre bien formado; para mí es un excelente candidato porque tiene vocación política y bagaje empresarial. El partido lo dirá”.

–¿Tienes algún reproche para la actual corporación?

“Serán los ciudadanos los que decidan, en el Puerto y en todas las instituciones. Yo no soy quién para reprochar a nadie nada sino para animar a los actuales munícipes a que, mientras estén en sus puestos, trabajen lo que puedan y sepan para mejorar el Puerto de la Cruz. Esta debe ser la meta de cualquier gobernante”.

–¿Te costó mucho aceptar el cargo de coordinador de tu partido?

“Sí, me costó decidirme. En mi breve carrera política he conocido a muchos ingratos y la envidia, una envidia contagiosa, los llevó por caminos no deseados. Lo pagaron con el ridículo, pero hicieron sufrir a mi familia y esto no lo puedo olvidar. Toda mi vida he intentado cumplir con mi deber, tanto en la política como fuera de ella. Y que mi honradez fuera cuestionada no resultó nada agradable. Afortunadamente, todo pasa y las cosas fueron puestas en su sitio”.

–Los recientes acontecimientos de Madrid –la crisis del PP— parece que han remitido en cuanto a impacto entre los militantes.

“Desde el principio de la crisis, los militantes sabían que Casado y García-Egea estaban confundidos. Pero no hay mal que por bien no venga y veo al PP en su mejor momento; y te lo digo de verdad. La capacidad para rehacerse y encontrar un nuevo líder ha sido tal que ya lo tenemos. Feijóo, a quien conocí el otro día, será refrendado como líder en el congreso de Sevilla. Esta capacidad de reacción para solventar la crisis también dice mucho del partido”.

–A pesar de lo que diga Tezanos.

“Tezanos se halla en la cúspide del disparate, por calificarlo de una manera generosa y suave. No se pueden dilapidar recursos públicos en inventarse las encuestas que favorezcan al PSOE”.

–¿Y qué te parecen las declaraciones de algunos ministros en el entorno de la huelga de los camioneros?

“Hilarantes y delirantes. Decir que la huelga está organizada por la ultraderecha y que los camioneros son amigos de Putin riza el rizo del dislate. Pero este es el Gobierno que ha montado Pedro Sánchez, aunque parece que solo consulta a sus compañeros de gabinete las cosas más pequeñas, porque las grandes decisiones las toma él solo”.

–Vamos a hablar de la Isla. ¿Eres consciente de que los operadores turísticos se quejan de la congestión, de que las guaguas con turistas no llegan a tiempo a los aeropuertos?

“Sí, y de que se tarda más en recorrer una carretera de Tenerife que venir de Alemania. Y de que el uso de un coche de alquiler para ver la Isla se convierte en un suplicio por la lentitud y la falta de señalización. Y también de que los empresarios, los trabajadores, los turistas, los estudiantes, se quejan de que se gastan una millonada en combustible y no se avanza ni cien metros en una cola. Soy consciente de todo ello y de la necesidad de mejorar nuestro sistema viario cuanto antes, porque nos estamos ahogando en esta isla”.

–¿Crees que ha sido mala la gestión última del Cabildo de Tenerife?

“Están perdidos en su propia falta de ideas. Y es una pena, lo digo con toda la sinceridad del mundo”.

(Lope Afonso es una persona querida en su pueblo. Su labor como alcalde no pasó desapercibida. Era atento, amable con la gente. No tiene ni una palabra fuera de tono para sus rivales políticos. Ha ejercido la abogacía durante años y en la actualidad es socio de una consultoría especializada en contratos públicos, con mucha actividad. Su familia es portuense desde hace varias generaciones y su ideología liberal, progresista, no ha pasado desapercibida en el nuevo PP. Ya ha tenido un primer contacto con Núñez Feijóo y su relación con el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, que es también alcalde de Los Realejos, es excelente).

–De verdad, Lope, ¿te ves en el Cabildo o en el Congreso?

“No es donde me vea yo, es donde me quiera tener el partido. Será cuestión de decidirlo, junto a los responsables de las listas electorales”.

–O sea, contigo mismo.

“Bueno, yo participo en la confección de esas listas, pero más bien en las de los demás, porque no sería demasiado lógico ni ético que decidiera yo solo mi futuro. Habrá que sopesar muchas cosas. Entre ellas, la más importante: hablar con mi mujer y con los niños y llegar a un acuerdo familiar”.

–Si vas al Cabildo, tienes allí el cuarto o quinto presupuesto de España.

“Ya no, hace años era el cuarto, tras los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y la Diputación de Málaga, si no me equivoco. Ahora está en el top ten, pero más abajo que antes. Y habría que aprovechar mejor, más racionalmente, lo que se refiere a inversiones insulares. ¿Cuánto tiempo hace que no se construye una carretera? El Cabildo es una institución amable para los ciudadanos, porque es menos recaudadora que inversora. Otras instituciones recaudan para el Cabildo y el Cabildo invierte. Pero hay que darle un vuelco a esta institución”.

—Pues a intentarlo, amigo.