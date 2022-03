Pedro Martín quiere un PSOE tinerfeño “diverso” y “con peso”

Pedro Martín ha salido reforzado del XVII congreso del PSOE de Tenerife, que aprobó la nueva ejecutiva con el apoyo del 97% de los delegados. Durante la jornada de clausura, en el Hotel Mencey, el Comité Insular recibió idéntico respaldo, el Comité Regional aglutinó al 99% y el Comité de Ética registró el 100% de los votos. El presidente del Cabildo dejó clara su intención de continuar durante los próximos cuatro años “dignificando la política y tendiendo la mano siempre a quienes peor lo están pasando en la Isla”. En estos cuatro años, recalcó, hemos puesto el camino para seguir trabajando juntos y seguiré haciéndolo”, remarcó. Además, agradeció el apoyo “de tanta gente”, hasta “cuando la unidad no es un objetivo y sí una herramienta para poner a trabajar a las instituciones”.

Liderada por Pedro Martín Domínguez, la dirección la preside Josefa Mesa Mora. Como secretario de Organización actuará Manuel Martínez Álvarez, con Carmen Nieves Rodríguez Fraga de adjunta. Aarón Afonso González ejercerá de vicesecretario y Marián Franquet Navarro, de vicesecretaria. De la secretaría de Política Municipal se encarga Airam Pérez Chinea; de la de Acción Electoral, Noelia Rodríguez Abreu; de Coordinación de Iniciativas y Acción Política, Omar López González; en Igualdad y Violencia de Género, María Asunción Pardillo Vera; Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta González; Transición Ecológica, María Isabel García Hernández; Sector Primario, Francisco Javier Parrilla Gómez; Acción Social, Eva María García Herrera; Innovación, Modernización y Transparencia, Miguel Agustín García Rodríguez; Empleo, Olivia María Delgado Oval; Infraestructuras, Transportes y Movilidad, Juan Miguel Martínez Zarza; Memoria Histórica, Virginia Nisamar Ramos Hernández; Turismo, David Miguel Pérez González; Cooperación al Desarrollo, Rocío Ramos López; Actividad Física y el Deporte, Luis Alejandro Beltri Baudet; Sanidad, Rene Brandstatter; Industria, Comercio y Consumo, Carla Cabrera Teixeira; Políticas Culturales e Innovación Social, Marco González Mesa; Educación y Universidades, Federico Delgado Herrera; Asesoramiento a Grupos Municipales, Érika Hernández Acosta; Política Económica, Alejandro Marrero Cabrera; Estudios y Programas, Cayetano Silva Hernández; Formación a la Militancia, María Luz Fernández Martín; Política Energética, José Gregorio Pérez Medina; Comunicación y Redes Sociales, Miguel Ángel González Batista. Estos son los vocales: Ángela Gil Rodríguez, Patricia Donate Hernández, Alberto Hernández Meneses, Andrea Inmaculada León Palenzuela, Miguel Ángel Pérez Pío, Ana Afonso Carballo, María Candelaria de León Luis y Sandra Izquierdo Fernández.

En las intervenciones, el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, animó a “trabajar y matarnos” para que no haya representación de la “ultraderecha” en las instituciones y retó a “otros” a decir si van a pactar con ella para recuperar el poder. El presidente del Gobierno regional dejó patente que el PSOE no irá “ni de aquí a la esquina” con la “ultraderecha”. Sobre su mandato, admitió que el cuatripartito no lo ha tenido fácil “con demasiadas adversidades” en tan poco tiempo, pero resaltó que ahora ha surgido la peor de todas, la de un “sátrapa”, Vladímir Putin, que ha puesto en riesgo el orden mundial. Ante eso, llamó a “estar a la altura” para adoptar decisiones difíciles.

El diputado por Santa Cruz de Tenerife y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, expuso que, en las próximas elecciones, España se juega “el mayor desafío” de su democracia con una derecha “desnortada” que es capaz de alcanzar acuerdos con la “extrema derecha”. Por ello, arengó a dejarse la piel para evitar retroceder 50 años y que la ciudadanía entienda que hay formaciones políticas que “pretenden acabar con la democracia” y prefieren un Gobierno “franquista” a uno demócrata. “Frente a eso hay que luchar y rebelarse cada día con coraje porque no es un desafío más. Los tenemos enfrente y hay que combatirlos ideológicamente”. Y convocó a dar una batalla “sin ambages” para “una victoria apabullante”.

Martín no quiere a su lado “pedromartinistas”. En palabras suyas, el nuevo proyecto del PSOE tinerfeño se caracteriza por “tejer” sensibilidades diversas para “hacer valer su peso” en el conjunto de Canarias.