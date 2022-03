Tras el rastro de unas chuchangas únicas

Son especies minúsculas, únicas, y en peligro crítico de extinción. Hace diez años se hizo la última evaluación del estado en el que se encontraban las babosas plutonia reticulata y la hemicycla modesta, cuya presencia se había detectado en Anaga y el barranco de Santos respectivamente. Desde el año pasado, un proyecto impulsado por la Universidad de La Laguna y Loro Parque Fundación, buscan actualizar el censo de estas poblaciones, y establecer medidas tanto para su protección como para difundir entre el público en general el valor de estas chuchangas únicas en el mundo y que se encuentran en Santa Cruz de Tenerife. Ambas especies están incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de críticamente amenazadas. El tamaño de estas dos pequeñas babosas no supera el de una moneda de un euro, y pertenecen a la especie, la de los invertebrados, con mayor riesgo de extinción en Europa, donde el 70% de estos organismos están críticamente amenazados. Estos caracoles chicharreros llevan millones de años viviendo en Santa Cruz, y podrían desaparecer en pocos años si no se toman medidas urgentes.



Tras lograr el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz, mediante la firma de un convenio con el área de Bienestar Animal, al frente de la que está Carlos Tarife, el pasado mes de febrero se inició la búsqueda de estas minúsculas babosas. Así, del 15 al 22 de febrero, un grupo de 10 investigadores y expertos en gasterópodos realizaron una toma de datos para la evaluación de estas dos especies de chuchangas. Los investigadores provienen de Alemania, Madeira, y de la Universidad de La Laguna y Loro Parque Fundación.



Durante las visitas se tomaron muestras, tanto de las especies objetivos que se estaban buscando, como de otras especies acompañantes (babosas y caracoles) especialmente para detectar la presencia de especies invasoras que pongan en peligro la supervivencias de estos caracoles únicos que sólo existen en el municipio. Los trabajos de campo tuvieron lugar en el Parque de las Mesas, Barranco de Santos, Valle Taodio y la parte alta de Valle Jiménez.

El resultado de esta búsqueda fue que se pudo encontrar a una de ellas, la plutonia reticulata, en el lugar en donde había sido descrita por expertos previos y además en una nueva localización, colindante con el municipio de La Laguna, lo cual supone “una extensión del rango conocido para la especie y da una cierta esperanza sobre sus posibilidades de conservación”, indicó Javier Almunia, co-director del proyecto y director de Loro Parque Fundación. No obstante, “hasta que no se realicen los análisis genéticos de los ejemplares encontrados, no se puede establecer de forma certera, su estado de conservación”, aclaró Almunia.



En el caso de la hemicycla modesta, especie que fue descrita por primera vez hace 200 años y que estuvo más de 150 años desaparecida, hasta que se encontraron unos ejemplares en 2015, “los resultados preliminares son menos esperanzadores”, señala Almunia, quien explica que “no se halló ningún ejemplar vivo y los expertos en gasterópodos de la UICN temen que la especie pueda haber desaparecido de esa zona del Barranco de Santos y solamente quede en algún reducto en zonas más elevadas, donde se encontraron dos conchas recientes”, apuntó.



Para hacer estas evaluaciones, el equipo investigador cuenta con los permisos correspondientes de la Consejería de Transición ecológica del Gobierno de Canarias y también del Cabildo de Tenerife para el acceso a las zonas protegidas, que son objeto también del trabajo de campo.



Con todos los datos recogidos, los investigadores realizarán una re-evaluación del estado de amenaza de la especie en la Lista Roja y toda la información se pondrá a disposición de los técnicos competentes del Gobierno de Canarias. Además y como elemento innovador de este proyecto medioambiental, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, promotor del proyecto conjuntamente con la Universidad de La Laguna, se han tomado imágenes de la especie para hacer un banco de fotografías actualizado y en alta calidad para ser empleados en los materiales educativos y de divulgación que el equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL desarrollará para su difusión en la ciudadanía. Así, explica Patricia Delponti, profesora de Periodismo de la ULL y directora del proyecto, “el objetivo es dual, ya que por un lado se reúne información científica actualizada para contribuir a la conservación de esta especie de invertebrados y por otro, poner en valor la importancia del patrimonio natural a través de acciones de sensibilización y difusión del conocimiento en la comunidad local, sobre estas especies únicas en el mundo”.



Aunque el proyecto empieza con las dos chuchangas chicharreras, la idea es abarcar a todas las especies en el mismo estado, que en Tenerife se estima que son unas siete, de las que dos se considera que probablemente están extintas, ya que no se las ha visto en más de 150 años. La idea del proyecto es contactar con todos los municipios a la vez que con los técnicos de las distintas administraciones para que puedan colaborar en la protección de las especies. Después de Santa Cruz, el siguiente con el que han contactado los impulsores del proyecto ha sido el de Candelaria, donde se realizó una búsqueda en el entorno de Samarines de la chuchanga corrugada, endémica del municipio.

Taller internacional

La propuesta de reevaluación que se hace desde la ULL y Loro Parque Fundación sobre la situación de la plutonia reticulata y hemicycla modesta en la Lista Roja de la UICN se hace en estrecha colaboración con dos organismos de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN: el Conservation Planning Specialist Group (CPSG) y el Mid Atlantic Islands Invertebrate Specialist Group (MAIISG). Son los especialistas aportados por estos dos organismos los que se han desplazado hasta Tenerife para realizar la exploración de las zonas que previamente se determinaron a través de mapas de situación.



Serán también estos investigadores los que participen en el taller internacional que se celebrará en Tenerife el próximo mes de octubre, que se organizará de manera colaborativa, y al que se invitará a las organizaciones sociales e individuos interesados, o cuya actividad se desarrolle en el área de distribución de la especie, como por ejemplo los colegios que se encuentran próximos a las zonas de exploración. El diseño de este taller se ralizará para abordar de forma sistemática los problemas y desarrollar soluciones específicas utilizando toda la información científica disponible, incluida la obtenida durante el proceso de reevaluación.



El taller permitirá a los participantes elaborar recomendaciones de gestión significativas y prácticas que generen apoyo político y social para las acciones de conservación.