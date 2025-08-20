Las 100 caras: la obra de arte de Tenerife de la que mucha gente se ríe sin conocer su valor

En la capital de Tenerife se encuentra una de las obras más curiosas y desconocidas del arte urbano en Canarias: Las 100 caras del Auditorio de Tenerife. Se trata de un mural al aire libre compuesto por retratos pintados sobre las rocas del espolón junto al emblemático Auditorio, capitalino.
La obra fue creada entre 2010 y 2011 por el artista búlgaro Stojko Gagamov, quien dedicó ocho meses a dar forma a este proyecto. Su trabajo comenzó con las imágenes del arquitecto Santiago Calatrava —diseñador del Auditorio— y del tenor Luciano Pavarotti, y continuó hasta completar un total de 100 rostros.
Arte en las rocas del litoral
Aunque algunas de las figuras se pintaron sobre cubos de hormigón, la mayoría de Las 100 caras fueron realizadas en las piedras volcánicas oscuras que protegen la costa. Para resaltar los retratos, Gagamov utilizó un recurso visual: pintó una silueta blanca más grande que la imagen, lo que da la impresión de un marco natural alrededor de cada cara.
Una galería al aire libre con íconos de la música
La selección de personajes incluye tanto a artistas clásicos como modernos, además de personalidades vinculadas a la cultura y la historia. Entre ellos se encuentran nombres tan reconocidos como Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, John Lennon, Paco de Lucía, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Montserrat Caballé, Jimi Hendrix, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Paul McCartney, Beethoven, Mozart o Vivaldi.
También aparecen grupos legendarios como ABBA, Bee Gees y figuras relevantes de la dirección orquestal como Riccardo Muti. La diversidad de estilos musicales representados convierte esta obra en un homenaje global a la música y a quienes la han marcado con su talento.
Patrimonio artístico en Santa Cruz
Con el paso del tiempo, Las 100 caras del Auditorio de Tenerife se han consolidado como una de las intervenciones artísticas más singulares de la capital. Aunque a menudo pasan desapercibidas para los visitantes que se acercan al Auditorio, constituyen un verdadero museo al aire libre que rinde tributo a la música en todas sus formas.
Quienes visiten Santa Cruz no solo pueden disfrutar de la arquitectura de Calatrava y de la programación cultural del Auditorio, sino también de este curioso recorrido visual por algunos de los artistas más influyentes de la historia reciente y clásica de la música.
Burlas
Pese a ello, que algunos nombres no estén escritos de la manera correcta -Phil Collins aparece como Fill Collins-, o que, por la dificultad de pintar en la piedra, algunas caras no tengan gran parecido con sus artistas, Las 100 caras suele recibir todo tipo de críticas o burlas, más allá de la categoría de su autor.
En la serie de viajes Travel Man, conducida por Richard Ayoade y disponible en Disney , este llega a decir que parece “la obra de un asesino en serie desquiciado”. Es cierto que, en esa misma entrega, por otro lado, alaban la particularidad de la misma, por el recorrido que hace de toda la historia de la música.
Stojko Gagamov: el artista que dejó su huella en Tenerife con Las 100 caras
Stojko Gagamov es un artista búlgaro conocido en Canarias por ser el creador de la obra Las 100 caras del Auditorio de Tenerife, un mural al aire libre que decora las rocas del espolón situado junto al Auditorio de Santa Cruz.
La obra de Gagamov se caracteriza por la fusión entre el paisaje natural y la expresión artística, utilizando soportes poco convencionales como las piedras del litoral. Con ello, consiguió que Santa Cruz de Tenerife sumara un nuevo atractivo cultural y turístico que, aunque a menudo pasa desapercibido, sigue siendo un referente del arte urbano en Canarias.