La Aemet confirma que Canarias seguirá en aviso rojo este lunes: “El peligro es extraordinario”

La ola de calor continúa afectando al Archipiélago. Este domingo, a las 10.00 horas y con aviso rojo en cuatro islas por temperaturas extremas, ya se registraban 39 grados en La Graciosa y 38 grados en zonas de Fuerteventura y Tenerife, aunque los termómetros han seguido subiendo a lo largo del día. “El peligro es extraordinario”, advertía a primera hora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Hasta las 17.00 horas, los valores más altos de la jornada se han dado en Tías (Lanzarote) con 41,9 ºC, Antigua (Fuerteventura) con 41,5 ºC, Tinajo (Lanzarote) con 41,2 ºC, Tejeda (Gran Canaria) con 40,1 ºC y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 39,7 ºC.
Este lunes, 11 de agosto, Canarias seguirá bajo condiciones extremas. Gran Canaria permanecerá en aviso rojo, con temperaturas que alcanzarán los 40 ºC en el interior de la mitad sur y la cuenca de Tejeda, y mínimas en torno a los 27 ºC.
En Lanzarote y Fuerteventura, ambas en aviso naranja, se esperan máximas de hasta 39 ºC en el interior este y la vertiente noroeste, sin descartar que se alcancen los 40 ºC localmente, y mínimas cercanas a los 26 ºC.
Tenerife, también en aviso naranja, registrará máximas de 39 ºC en las vertientes este, sur y oeste, 37 ºC en medianías del área metropolitana y 36 ºC en el norte, con mínimas de hasta 26 ºC en medianías del sur.
La Gomera, La Palma y El Hierro se mantendrán igualmente en aviso naranja, con temperaturas que rondarán los 37 ºC en zonas de interior y medianías, y mínimas próximas a los 25 ºC en algunos puntos.
En todas las islas, la calima afectará a zonas altas y medianías, siendo más intensa en Lanzarote y Fuerteventura, donde se extenderá hasta superficie.
El viento soplará del norte moderado, con intervalos y rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el nordeste y oeste de las islas más montañosas.
En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada, aumentando a fuerte marejada en aguas costeras de Gran Canaria, y componente este o sureste de fuerza 3 a 4 en Lanzarote y Fuerteventura.