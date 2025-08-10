La madrugada más sofocante en Canarias deja temperaturas que rozan los 38 grados

Municipios de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura han registrado las temperaturas mínimas más altas durante la madrugada de este domingo en Canarias, según datos recogidos por Europa Press de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, Pájara (Fuerteventura) ha alcanzado los 37,9ºC antes de que comenzara a salir el sol este domingo —06.50 horas–, si bien a las 05.00 horas el termómetro marcaba 35,5ºC; mientras que en el municipio majorero de Tuineje la temperatura a esa hora rondaba los 34,7ºC.
Asimismo, en la isla de Gran Canaria ha sido Tejeda la que ha registrado la noche más tropical, con una media de 31,1ºC, y la zona del aeropuerto de la isla con 30,1ºC.
El aeropuerto de Lanzarote también ha tenido una noche tórrida, ya que el termómetro ha registrado una media de 30,9ºC; mientras que en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las temperaturas medias se han situado entre los 28ºC del aeródromo de Tenerife Sur y los 27,2ºC de Güímar.
En la isla de Tenerife se ha registrado también la mínima más baja, en Izaña, con 19,7ºC, seguida del Roque de Los Muchachos, en la isla de La Palma, donde hubo 21,5ºC.
La Aemet indica que este domingo en Canarias las temperaturas máximas superarán los 40ºC, alcanzando el punto álgido de la ola de calor en el archipiélago. A ello se sumará, además, calima intensa en la parte oriental.