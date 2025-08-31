Un joven en una playa de Tenerife sorprende con su “descubrimiento”: “Son metales”

El usuario de TikTok Fran Cuéllar (@francuellar26_) ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir un vídeo en el que muestra lo que, según él, ha “descubierto” en una playa de Tenerife.
“Hemos venido a una playa de Tenerife y algo bastante guay que probablemente no hayas pensado es que esto no es arena. Te lo voy a mostrar en mi móvil”, empieza a explicar en la grabación.
Acto seguido, echa un puñado de arena sobre la parte trasera de su móvil y algunos granos se quedan pegados alrededor del símbolo de la manzana. “Los iPhone tienen el MagSafe, que es un imán. Pues esta arena, no es arena, son metales“, afirma. “Me he dado cuenta porque he apoyado el móvil y al levantarlo se ha quedado pegado”.
@francuellar26_ La roca más abundante en las erupciones de Canarias y la culpable del color negro de las islas (no todas) es el basalto, una roca magmàtica con un alto porcentaje de hierro, de hecho hay zonas donde la roca es muy roja porque ese hierro se oxida. En hawaii pasa algo parecido y hay playas de color rojo 💖 (me lo ha contando una persona muy inteligente que no soy yo 🤓) #viral #tenerife #canarias #playas #curiosidades ♬ sonido original – Fran Cuéllar
El vídeo se acerca ya a las 600.000 visualizaciones y ha recibido más de 400 comentarios, muchos de ellos críticos o irónicos: “Cuando descubra que es arena volcánica, flipa”, “¿Y de dónde sale el metal, de la nevera?”, “¿Sabes que somos islas volcánicas?”.
En el texto que acompaña al vídeo, Fran Cuéllar apunta: “La roca más abundante en las erupciones de Canarias y la culpable del color negro de las islas (no todas) es el basalto, una roca magmática con un alto porcentaje de hierro”.
¿Por qué la arena de la playa de Tenerife se adhiere a un imán?
La mayoría de las playas de arena negra en Canarias tienen su origen en la actividad volcánica. Están compuestas por fragmentos de rocas basálticas, formadas por la solidificación de la lava.
El basalto es rico en minerales con alto contenido en hierro y otros compuestos que, en determinados casos, presentan propiedades magnéticas. Entre ellos se encuentra la magnetita, un mineral que puede ser atraído por imanes.
De ahí que al acercar dispositivos con imanes integrados, como los móviles con sistema MagSafe, algunos granos de arena queden adheridos.
Este fenómeno no es exclusivo de Canarias. En lugares como Hawái o Islandia también se registran playas con arenas volcánicas que comparten características similares debido a su composición mineral.