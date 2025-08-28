Vuelven los Bonos Comercio de La Laguna: pagas 10 euros y gastas el doble

El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha el próximo 2 de septiembre una nueva edición de la campaña de Bonos Comercio, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio.
La acción se desarrolla en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y La Laguna Zona Comercial (LLZC).
Un total de 326 comercios, negocios de hostelería y servicios se han adherido a la iniciativa este año.
Los bonos estarán disponibles desde las 12:00 horas del martes 2 de septiembre y se podrán usar hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias.
Requisitos de los Bonos Comercio
Cada bono cuesta 10 euros y permite gastar 20 euros en los establecimientos adheridos, lo que supone una subvención directa del 50 %.
Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, que equivalen a 100 euros de consumo pagando solo 50 euros.
Por su parte, cada establecimiento podrá canjear hasta 350 bonos.
Los Bonos Comercio se podrán adquirir exclusivamente a través de la web www.bonocomerciolalaguna.com.
Apoyo al comercio local
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que “esta campaña es una herramienta eficaz para apoyar al pequeño comercio. Queremos que cada compra sea también un gesto de apoyo a los establecimientos de proximidad, porque detrás de cada uno de ellos hay empleo, esfuerzo y vida para nuestros pueblos y barrios”.
La edil añadió que esta acción se enmarca en la estrategia municipal de reactivación económica y recordó que, además de los Bonos Comercio, el área trabaja en otras líneas de apoyo a este sector, que es uno de los grandes sostenedores del empleo en La Laguna.
Por su parte, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, valoró que “los Bonos Comercio son una medida que ya ha demostrado su eficacia en anteriores ediciones. Permiten inyectar liquidez directa al comercio local, fidelizar a la clientela y concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener vivo nuestro comercio de cercanía”.
Moujir subrayó que la campaña llega en un momento clave como es el regreso a las aulas y animó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad.
Con esta edición, el Ayuntamiento prevé inyectar un millón de euros en el tejido comercial del municipio, reafirmando su compromiso de consolidar a La Laguna como un espacio con barrios dinámicos, sostenibles y comprometidos con su tejido empresarial.