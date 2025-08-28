la laguna

Vuelven los Bonos Comercio de La Laguna: pagas 10 euros y gastas el doble

Se podrán canjear en los 326 comercios adheridos a la campaña anual de Bonos Comercio
Vuelven los Bonos Comercio de La Laguna: pagas 10 euros y gastas el doble
Vuelven los Bonos Comercio de La Laguna: pagas 10 euros y gastas el doble
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha el próximo 2 de septiembre una nueva edición de la campaña de Bonos Comercio, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio.

La acción se desarrolla en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y La Laguna Zona Comercial (LLZC).

  1. Edwin Rivera o Love of Lesbian: todas las actuaciones de las Fiestas del Cristo laguneroEdwin Rivera o Love of Lesbian: todas las actuaciones de las Fiestas del Cristo lagunero
  2. La Arepera Punto Criollo, en La Laguna, es otra de las opciones donde comer arepas en Tenerife. | FacebookCambio de rumbo en Punto Criollo: la familia de la histórica arepera de La Laguna se despide tras 44 años
  3. Cine de verano gratis 'bajo las estrellas' este fin de semana en La LagunaCine de verano gratis ‘bajo las estrellas’ este fin de semana en La Laguna: sitio, hora y película

Un total de 326 comercios, negocios de hostelería y servicios se han adherido a la iniciativa este año.

Los bonos estarán disponibles desde las 12:00 horas del martes 2 de septiembre y se podrán usar hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias.

Requisitos de los Bonos Comercio

Cada bono cuesta 10 euros y permite gastar 20 euros en los establecimientos adheridos, lo que supone una subvención directa del 50 %.

Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, que equivalen a 100 euros de consumo pagando solo 50 euros.

Por su parte, cada establecimiento podrá canjear hasta 350 bonos.

Los Bonos Comercio se podrán adquirir exclusivamente a través de la web www.bonocomerciolalaguna.com.

Apoyo al comercio local

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que “esta campaña es una herramienta eficaz para apoyar al pequeño comercio. Queremos que cada compra sea también un gesto de apoyo a los establecimientos de proximidad, porque detrás de cada uno de ellos hay empleo, esfuerzo y vida para nuestros pueblos y barrios”.

La edil añadió que esta acción se enmarca en la estrategia municipal de reactivación económica y recordó que, además de los Bonos Comercio, el área trabaja en otras líneas de apoyo a este sector, que es uno de los grandes sostenedores del empleo en La Laguna.

Por su parte, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, valoró que “los Bonos Comercio son una medida que ya ha demostrado su eficacia en anteriores ediciones. Permiten inyectar liquidez directa al comercio local, fidelizar a la clientela y concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener vivo nuestro comercio de cercanía”.

Moujir subrayó que la campaña llega en un momento clave como es el regreso a las aulas y animó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad.

Con esta edición, el Ayuntamiento prevé inyectar un millón de euros en el tejido comercial del municipio, reafirmando su compromiso de consolidar a La Laguna como un espacio con barrios dinámicos, sostenibles y comprometidos con su tejido empresarial.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas