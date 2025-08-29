La historia se repite: se vuelve a caer la rama de un árbol en pleno centro de Santa Cruz

Una rama de gran tamaño ha caído este mediodía en la plaza del Príncipe, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, afectando a un vehículo estacionado y a parte del muro perimetral de la zona.
El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Servicios Públicos, activó de inmediato a los servicios municipales y procedió a acordonar el espacio mientras se realizan las tareas de retirada de la rama y limpieza por parte del personal de Parques y Jardines.
De manera preventiva, el área permanecerá cerrada al tránsito peatonal. Asimismo, se ha encargado un informe técnico para esclarecer las causas de la caída y evaluar los daños ocasionados.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la zona fue asegurada con rapidez y que se esperará al informe técnico para determinar las circunstancias del suceso.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha explicado que además de la retirada de la rama, se está valorando el alcance de los daños en la plaza y en los bienes afectados, con el objetivo de establecer las medidas necesarias.
El Consistorio confirmó que continuará supervisando el estado del arbolado en la plaza del Príncipe y en otros espacios de la ciudad.