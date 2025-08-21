Sale a la luz la lista de las calles ‘más exclusivas’ del país y Canarias aparece en ella: más de 6 millones de euros en Tenerife

El portal inmobiliario Idealista ha publicado su informe anual sobre las calles más caras de España para comprar una vivienda. Los resultados sitúan a la Costa del Sol, Mallorca y Barcelona en las primeras posiciones del ranking, con precios que superan de media los 8 y hasta los 12 millones de euros por inmueble.
El análisis también refleja la presencia de otras comunidades autónomas en la lista, entre ellas Canarias, que figura con una calle en Tenerife donde el precio medio de las viviendas supera los 6 millones de euros.
Las calles más caras de España
En el conjunto del país, la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, ocupa la primera posición, con un precio medio de 12,36 millones de euros. A continuación se sitúa la Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con una media de 9,06 millones, seguida del Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), con 8,9 millones.
El cuarto lugar corresponde a la calle Binicaubell, en Palma de Mallorca (8,84 millones), mientras que la quinta posición recae en la carretera A-397, también en Benahavís (8,59 millones).
El ranking se completa con direcciones igualmente exclusivas como calle Vivaldi y calle Albinoni en Marbella; el Carrer Congre, en Andratx; la calle Wagner, en Marbella, o la urbanización Cascada de Camoján, también en esta última localidad malagueña.
La más exclusiva de Canarias está en Tenerife
En el caso de Canarias, la vía que entra en la lista nacional es la Avenida de la Macaronesia, en Adeje (Tenerife), con un precio medio de 6.411.111 euros. Esta cifra la sitúa en la posición número 11 del ranking, justo detrás de la urbanización Cascada de Camoján (Marbella).
El informe detalla, además, que junto a Andalucía, Baleares y Cataluña —que concentran las diez primeras posiciones—, otras regiones superan de media el millón de euros en sus calles más caras. Es el caso de la Comunidad de Madrid (5,45 millones), la Comunidad Valenciana (4,96 millones), Galicia (1,74 millones), Euskadi (1,66 millones) y Cantabria (1,01 millones).
En el extremo opuesto, las regiones más económicas son Navarra, donde la más cara no supera los 302.000 euros, Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).