Eduardo, biólogo, explica el sencillo gesto que hacemos al entrar en los charcos de Canarias y que los pone en peligro

Los charcos de Canarias son un verdadero tesoro para sus habitantes. Están amenazados, como muchos espacios naturales de las Islas, por la masificación turística, de ahí la importancia de que sepamos protegerlos.
En este caso, el biólogo y usuario de Tik Tok edu.martin05 ha hecho especial hincapié en una acción que llevamos a cabo y que ponen en peligro esos charcos. Con un simple gesto podemos ayudar a que su degradación no se siga acelerando. Su vídeo es de gran interés, por lo pedagógico del mismo.
Lo que tenemos que hacer para preservar los charcos de Canarias
“Cuando hablamos de charcos costeros, mucha gente piensa en piscinas naturales. Pero en realidad son ecosistemas frágiles llenos de vida: larvas de peces, algas, pequeños crustáceos… auténticas guarderías marinas y la casa de muchas especies de animales y de plantas”, reconoce.
Por lo que usar crema solar si entramos al agua pone en peligro a todas esas especies tan preciadas: “El problema es que cada vez que nos bañamos en ellos con crema solar, liberamos parte de esa crema al agua. (Hasta un 25 %). Y ahí se quedan sus componentes: oxibenzona, octinoxato, nanopartículas de zinc o titanio… sustancias
que han demostrado ser tóxicas para la vida marina”.
El usuario de Tik Tok edu.martin05 recalca que esas cremas solares ya han sido prohibidas en algunos lugares del mundo, aunque aún no en los charcos de Canarias: “Han sido prohibidos en Hawái por alterar el ADN de los peces, inhibir el crecimiento del fitoplancton y afectar incluso a mamíferos marinos por bioacumulación. Y no, ni siquiera las cremas “eco-friendly” están libres de culpa. Estudios del CSIC y de la Universidad de Alicante han demostrado que ciertas cremas con filtros inorgánicos, como el óxido de zinc, pueden inhibir hasta en un 97 % la eclosión de larvas de crustáceos como Artemia salina”.
Señala que esto es aún peor en los charcos de Canarias en los que “no hay renovación constante del agua” por lo que, en estos lugares es más importante extremar las precauciones.
El vídeo que sigue a continuación es especialmente valioso para poder proteger los charcos de Canarias.
@edu.martin05 Cuando hablamos de charcos costeros, mucha gente piensa en piscinas naturales. Pero en realidad son ecosistemas frágiles llenos de vida: larvas de peces, algas, pequeños crustáceos… auténticas guarderías marinas y la casa de muchas especies de animales y de plantas. El problema es que cada vez que nos bañamos en ellos con crema solar, liberamos parte de esa crema al agua. (Hasta un 25 %). Y ahí se quedan sus componentes: oxibenzona, octinoxato, nanopartículas de zinc o titanio… sustancias que han demostrado ser tóxicas para la vida marina. Algunos de estos filtros solares han sido prohibidos en Hawái por alterar el ADN de los peces, inhibir el crecimiento del fitoplancton y afectar incluso a mamíferos marinos por bioacumulación. Y no, ni siquiera las cremas “eco-friendly” están libres de culpa. Estudios del CSIC y de la Universidad de Alicante han demostrado que ciertas cremas con filtros inorgánicos, como el óxido de zinc, pueden inhibir hasta en un 97 % la eclosión de larvas de crustáceos como Artemia salina. En los charcos, donde no hay renovación constante del agua, el impacto es aún mayor. Por eso es tan importante tomar conciencia y actuar. En este vídeo te explico cómo evitarlo de forma sencilla: con camisetas UV, aplicando la crema tras el baño o simplemente recordando que ese charco no es tuyo. Es hogar de muchas especies que no tienen otro lugar donde vivir, y otras para las que es la primera etapa del resto de su vida. #tenerife #canarias #charcos #curiosidades #vlog ♬ sonido original – Edu Martín~Un fisco de ciencia