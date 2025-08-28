Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado

Chris Froome sufrió ayer un atropello mientras entrenaba en las carreteras cercanas a Saint-Raphaël, entre Cannes y Marsella. Tras el accidente, fue evacuado en helicóptero hasta el hospital de Toulon, donde permanece ingresado. El ciclista británico, cuatro veces campeón del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), presenta lesiones de consideración, aunque en todo momento se mantuvo consciente y pudo comunicarse con sus familiares y compañeros del Israel Premier Tech.
De acuerdo con la información publicada por L’Équipe, todavía no se ha precisado el alcance exacto de las heridas, pero todo apunta a que el incidente le obligará a dar por finalizada la temporada, la última de su contrato con el equipo israelí.
El corredor se incorporó a sus filas en 2021, en un momento en el que su carrera ya estaba marcada por la dura caída que sufrió en 2019 durante el reconocimiento de la contrarreloj del Critérium del Dauphiné. A sus 40 años, el corredor no levanta los brazos desde el Giro de Italia 2018 y su presencia en las grandes vueltas ha sido muy discreta, sin destacar tampoco en competiciones menores.
En una entrevista reciente durante el Tour de Polonia, admitió que su futuro deportivo es incierto, aunque manifestó su deseo de continuar compitiendo. También adelantó que, una vez decida colgar la bicicleta, le gustaría impulsar una academia de ciclismo en África, continente donde nació, ya que Froome es originario de Kenia.