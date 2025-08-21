Vehículos de alquiler, averiados o sin mamparas: la Policía Local de Santa Cruz critica el estado del parque móvil municipal

La Policía Local de Santa Cruz ha denunciado la situación de “precariedad” del parque de vehículos municipal, en el que actualmente, de los 42 coches patrulla existentes, adscritos a la modalidad de renting (alquiler) que mantiene el Ayuntamiento capitalino con una empresa adjudicataria, gran parte de la flota está averiada o siniestrada, presenta desperfectos en el interior, no dispone de aire acondicionado o no cuenta con mamparas de detenidos ni medios acústicos y lumínicos que son obligatorios para acudir a un servicio urgente.
El sindicato CSIF en la Policía Local expresó ayer a DIARIO DE AVISOS el malestar de los agentes ante la falta de voluntad del consistorio local, lo que a su juicio impide renovar totalmente el parque automovilístico policial para garantizar que se pueda prestar un servicio adecuado y seguro. Según explicó el delegado sindical, Jesús Illada, el nuevo sistema de adquisición para el suministro de vehículos en la modalidad de renting para el Ayuntamiento, aprobado el pasado mes de enero, “es ineficiente” para el cuerpo de seguridad municipal, pues “el consistorio gasta 1.250.000 euros anuales en el alquiler de unos vehículos que están destrozados en el caso de los patrullas, los cuales están sometidos a un uso intensivo las 24 horas y a grandes velocidades, lo que hace que se averíen o sufran desperfectos frecuentemente”.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, señaló que “la situación no es como alega el CSIF, pues ahora hay unos 12 coches en taller, más cinco que son siniestro total, pero aún así se dispone de vehículos suficientes para garantizar la protección de los ciudadanos. No obstante, estamos trabajando en el nuevo contrato de renting que estará en marcha en la primera quincena de abril de 2026, mediante el cual se dotará de más vehículos a la Policía Local”.
Mientras, desde el CSIF apuntaron que al ser coches en renting, “los siniestrados se envían al taller, con el consiguiente retraso en su arreglo por falta de piezas, o a última instancia se pide a la empresa que envíe uno de sustitución, algo que no está ocurriendo porque no tienen coches policiales guardados para dártelos cuando se estropean y cogen un Ateca, lo equipan y serigrafían en el mejor de los casos, y te lo dan”.
Illada añadió que “llegaron 22 Ateca y cuatro Ford Kuga sin mampara de detenidos, de los ahora mismo están funcionando 16, aparte de una Ford Ranger. No obstante, cuando uno de estos vehículos queda siniestro o no se puede usar, que ya van cinco, la empresa no lo repone porque no tiene y te dan un coche sin distintivos, incumpliendo así con la orden de 2003 del Gobierno de Canarias acerca de la imagen corporativa de los patrulla de las policías locales regionales”.
El CSIF ha enviado sendos escritos al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, además de al comisario y al director de Seguridad Ciudadana para denunciar los hechos, además de que “se utilizan antiguos furgones de la Unipol para el desplazamiento de agentes, añadiéndoles pegatinas identificativas, además de que carecen de aire acondicionado cuando se estacionan bajo el sol, lo que implica un riesgo para la salud de los funcionarios”, añadió.
Igualmente, Illada alegó que ante la falta de patrullas también se está usando la flota destinada a servicios de camuflaje, que sí son propiedad municipal. “Son coches con más de 20 años de antigüedad que no llevan distintivos ni anagramas porque están destinados a vigilancia, pero en servicios extraordinarios como fiestas o traslado de papeles se obliga a los agentes a usarlos al no haber más vehículos”. Una situación que para el sindicato es “una vergüenza y una falta de planificación del Ayuntamiento que solo daña la imagen del cuerpo policial. El contrato de renting está a punto de vencer y habrá que esperar hasta abril de 2026 para que se adjudique uno nuevo. Los patrullas que quedan no van a aguantar tanto tiempo”, sentenció.
Al respecto, la edil de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, subrayó que “el actual contrato de renting vencerá en casi su totalidad a finales de septiembre y se prorrogará por nueve meses más si es necesario. Pese a ello, se está trabajando en un nuevo contrato, que se espera se adjudique a principios del próximo abril y en el que habrá más coches, todos rotulados”.
Sobre las críticas de los agentes a usar coches de camuflaje, cuando ellos van uniformados en el interior, o a realizar desplazamientos en furgonetas de la Unipol que carecen de medios técnicos, la concejala dijo que “el uso de vehículos no rotulados es para servicios excepcionales como el traslado de menores, violencia de género o vigilancia para evitar la quema de contenedores o incendios forestales, como en Anaga. Son casos puntuales y, además, llevan medios portátiles acústicos y lumínicos”.