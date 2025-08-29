El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, que triplica su capacidad de atención

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado este viernes la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, después de que los responsables de estos tres territorios lo solicitaran al tener tensionados sus servicios de atención a los menores migrantes.
Según informa el ministerio de Rego, los tres territorios lo pidieron en virtud del real decreto que aprobó este martes Consejo de Ministros para la reubicación de los menores y que fijaba la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas.
Canarias, Ceuta y Melilla cumplen los requisitos para declarar esa contingencia, ya que en la actualidad tienen una ocupación que triplica su capacidad ordinaria, por lo que podrán derivar menores que atienden ahora a otras comunidades.
Baleares estudia la fórmula para no acoger a más menores migrantes
Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.
Con la declaración de contingencia migratoria, en estos tres territorios se pondrá en marcha el protocolo aprobado por el consejo de ministros el pasado 22 de julio y que en su Artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas menores de edad.
De esta forma, en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
“Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios”, ha expresado la ministra Rego, que ha agradecido a la sociedad canaria, ceutí y melillense el trato ofrecido a la infancia migrante.