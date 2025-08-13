Denuncia el caos de caravanas en el sur de Tenerife ante el “crecimiento sin control y los problemas de salubridad”

El Grupo Municipal Socialista de Arona denunció ayer la ocupación de solares, descampados y zonas de costa por caravanas y autocaravanas sin regulación ni servicios básicos. La formación atribuye esta situación a la falta de gestión del gobierno local, integrado por PP, Coalición Canaria y Vox.
Según las concejalas socialistas Raquel García y Mikaela Brito, el fenómeno ha crecido sin control en los últimos dos años, convirtiendo algunos espacios públicos en estacionamientos improvisados. En zonas como Los Cristianos o Playa de las Américas se han formado asentamientos de caravanas, con presencia de vehículos en desuso y problemas de salubridad.
El PSOE subraya que el uso de caravanas ya no es únicamente turístico, ya que muchas personas, especialmente trabajadores del sur de la Isla, viven en estos vehículos ante la falta de vivienda asequible cerca de sus empleos.
Vecinos de áreas como El Rincón de Los Cristianos, La Graciosa o Paloma Beach han trasladado sus quejas por la ocupación del espacio público y la ausencia de soluciones, sin recibir respuesta efectiva por parte del consistorio.
ESPACIOS ESCASOS
Actualmente, los espacios habilitados para estacionar o acampar son escasos y se reducen a algunos campings privados y áreas municipales puntuales. Entre las zonas más afectadas en Arona, el PSOE menciona la explanada del Depósito Municipal de Las Américas, Punta del Viento y varios tramos de costa.
Las ediles socialistas critican que, a pesar de que tres concejales comparten la gestión del área de Seguridad y Espacios Públicos, no se ha aprobado una ordenanza específica ni se han creado espacios destinados a este uso.
PROPUESTAS EN PLENOS
También recuerdan que el grupo ha presentado propuestas en los plenos municipales para regular el sector, sin que hayan sido atendidas.
El PSOE insiste en que su propuesta no busca rechazar el autocaravanismo, sino regularlo para garantizar la convivencia, la seguridad y la buena imagen turística del municipio. Plantea habilitar áreas específicas con servicios, establecer normas claras y garantizar su cumplimiento.
“Gobernar no es mirar para otro lado, es prever, ordenar, escuchar y actuar. Aquí se ha hecho todo lo contrario”, señalan García y Brito, quienes advierten de que la convivencia vecinal está en riesgo.