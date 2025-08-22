Muere en Ibiza el reconocido DJ tinerfeño Alex Kentucky

El mundo de la música electrónica está de luto tras conocerse la muerte de Alex Kentucky, DJ y productor de Tenerife afincado en Ibiza, considerado uno de los grandes referentes del deep house.
La noticia fue comunicada por su compañero y amigo Jordi Carreras, quien expresó públicamente su dolor y lo recordó como un artista con un legado “lleno de sensibilidad y profundidad”. Las causas del fallecimiento aún no han sido confirmadas.
Alex Kentucky, que había desarrollado gran parte de su carrera en la Isla, fue distinguido en varias ocasiones como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ de Deep House, lo que le valió el reconocimiento de colegas y seguidores, quienes lo apodaron el “Maestro del Deep”.
Alex Kentucky, referente en Ibiza
La revista especializada Fiesta Bullshit lo definió como “uno de los pilares fundamentales de la música en Ibiza”, destacando su autenticidad, cercanía y la capacidad de transmitir emociones a través de sus sesiones.
En la misma línea, el diario local Nou Diari lo recordaba como “un loco de los vinilos desde niño”, pasión que inició en fiestas de amigos y que consolidó durante su etapa universitaria, antes de trasladarse a Ibiza para dedicarse de lleno a la música.
Alex Kentucky estuvo ligado a cabinas de reconocidas discotecas como Privilege, Space, PK2, Nassau Beach Club o Nine Ibiza. Además, era director artístico del sello Adult Music Records y mantenía una estrecha colaboración con Ibiza Global Radio, plataforma en la que compartió experiencias con numerosos artistas de la escena local.
“Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdos”, escribió Carreras en su mensaje de despedida. La noticia ha generado una profunda consternación en la comunidad musical de Ibiza, que despide a uno de sus referentes más queridos.