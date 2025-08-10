Dos nuevos radares en Tenerife: estas son las carreteras donde ya están multando

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha dos nuevos radares fijos en Tenerife dentro del plan nacional de instalación de 122 nuevos puntos de control en 2025. Los dispositivos están ubicados en la TF-2, punto kilométrico 1, y en la TF-652, punto kilométrico 2, y ya están operativos.
Estos radares forman parte de la campaña especial de vigilancia del exceso de velocidad que la DGT desarrolla hasta este domingo en toda España, coordinada a nivel europeo por la asociación RoadPol. La iniciativa se enmarca en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad el número de víctimas mortales en la próxima década.
En las primeras semanas de funcionamiento, los conductores que excedan la velocidad máxima permitida en los tramos donde se han instalado estos nuevos radares recibirán una carta informativa. Transcurrido ese periodo, las infracciones se sancionarán con la correspondiente multa.
Los puntos de control están señalizados, publicados en la web de la DGT y disponibles para su inclusión en navegadores.
Control en vías urbanas e interurbanas
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la jefa provincial de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot, explicaron que la campaña incluye vigilancia en tramos de riesgo por velocidad y en zonas con alta siniestralidad, tanto en carreteras interurbanas como en vías urbanas, con la participación de la Guardia Civil y policías locales.
Según Pestana, la velocidad excesiva o inadecuada está presente en aproximadamente el 30% de los accidentes mortales en carreteras españolas y en más del 20% del total de siniestros mortales. Recordó que, a partir de 80 km/h, la probabilidad de que un peatón sobreviva a un atropello es mínima, mientras que a 30 km/h el riesgo de fallecimiento se reduce al 5%.
Datos de la última campaña
En abril, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 1.163.126 vehículos en todo el país, con 75.028 denuncias por exceso de velocidad. En Canarias, se controlaron 120.280 vehículos y se denunciaron 6.213.
Según datos del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, entre el 10 y el 15% de todos los accidentes y el 30% de los mortales en Europa están relacionados con la velocidad excesiva o inadecuada. Estudios recientes indican que el 60% de los conductores españoles reconocen superar los límites en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas.