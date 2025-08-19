Circula drogado, borracho, buscado por la policía y, tras chocar, sale corriendo por un barranco: ha ocurrido con un conductor en Canarias

La Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, arrestó el pasado viernes a un conductor que circulaba de manera temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas. La detención se produjo tras una persecución que comenzó en coche y finalizó a pie.
Según informó el cuerpo policial, sobre el conductor pesaba además una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, vigente desde el 17 de julio.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando un aviso alertó de un vehículo circulando de forma peligrosa por la calle Alcalde Paco González, en Arguineguín.
Al llegar los agentes y ordenar al conductor que se detuviera con señales luminosas y acústicas, este ignoró las indicaciones y emprendió la huida a gran velocidad, incluso en dirección contraria.
En su recorrido tomó una rotonda hacia la GC-1 en sentido norte, obligando a varios vehículos a frenar o apartarse para evitar colisiones.
El conductor abandonó después la autopista por la salida hacia la GC-500 y se adentró en un camino sin pavimentar, donde acabó chocando contra una cadena que cerraba el acceso a un terreno privado. En ese momento abandonó el coche en marcha, con las ventanillas abiertas, y huyó corriendo por un barranco.
En el interior del vehículo, los agentes localizaron a un acompañante que se mostró colaborador y asustado. Además, hallaron varias botellas de alcohol, un martillo y destornilladores.
La persecución continuó con el apoyo de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que se desplazó hasta la zona de Pedrazo Alto. Allí, el conductor entró en una vivienda de una urbanización, donde finalmente fue localizado y detenido.
Las pruebas de alcoholemia y detección de drogas realizadas por la Unidad de Atestados de San Bartolomé de Tirajana arrojaron resultados positivos. Posteriormente, el arrestado fue trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la instrucción de las diligencias, antes de ser puesto a disposición de la Guardia Civil en Puerto Rico.