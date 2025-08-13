El Gobierno lo confirma: se mantiene la “alerta máxima” ante el riesgo por la ola de calor en Canarias

El Gobierno de Canarias, ante el “lento descenso” de las temperaturas previsto para los próximos días y la persistencia de la calima, ha decidido mantener en vigor la alerta máxima por riesgo de incendios forestales, así como la alerta por temperaturas máximas en toda Canarias.
Además, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife siguen en prealerta por calima, según informó el Gobierno canario en una nota de prensa, donde indica que la persistencia de este episodio de calor, que comenzó el 5 de agosto, se suma como factor de riesgo la “escasa disponibilidad” de medios técnicos y humanos por parte de la Administración Central del Estado ante la ola de incendios que asolan la península.
Estas decisiones se adoptaron ayer en la reunión técnica presidida por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En este encuentro también estuvieron presentes el director general de Emergencias, Fernando Figueredo; el subdirector, Carlos Martín; la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y la responsable de la Unidad de análisis de riesgos y planificación operativa, Victoria Palma, además de representantes de los cabildos.
DESCENSO GRADUAL
La previsión, indican, apunta a un “descenso lento y paulatino” de las temperaturas máximas que, no volverán a los valores medios propios en esta época del año, hasta la próxima semana, y es que para hoy miércoles se esperan máximas de 32 a 34 grados en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Fuerteventura; mientras que en La Palma y Lanzarote oscilarán entre los 34 y 36 grados, y en Gran Canaria se espera estar entre los 38 y 40 grados.
En cuanto al viento será del nordeste generalizado moderado disminuyendo a flojo en las zonas altas y cumbres de El Hierro, La Gomera y Gran Canaria.
En cumbres de La Palma y Tenerife el viento será del oeste a más de 1.700, 1.800 metros de altitud. Y la inversión se situará este miércoles a menos de 400 metros en las islas más orientales, y entre 400 y 600 metros en las islas de mayor relieve, mientras el techo de nubes se espera a 600 metros y la humedad relativa se prevé que sea inferior al 30%.
Para mañana, víspera de la festividad de la Virgen de Candelaria, se esperan máximas de entre 30 y 32 grados en toda la provincia occidental y Lanzarote, mientras en Fuerteventura se pueden alcanzar los 32 o 34 grados, y en Gran Canaria los 34 o 36 grados.
El viento para este día será del norte y nordeste moderado, que tenderá a flojo a más de 1.000 metros de altitud en Gran Canaria, y rolará al oeste flojo a más de 1.300, 1.400 metros en las islas occidentales, y a moderado en el Teide.
La inversión para este jueves se prevé entre 500 a 600 metros; el techo de nubes se situará a unos 600 metros en las orientales y a unos 800 metros en las occidentales y una humedad relativa por debajo del 30%.
Finalmente indican que la Dirección General de Emergencias se mantiene monitorizando la situación para tomar nuevas medidas si fuesen necesarias.
RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN
Ante la persistencia de la situación meteorológica adversa, el Gobierno de Canarias recomienda a la población, entre otros consejos, que no realice ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, es conveniente hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.
Se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, es importante consultar con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar. Además, ante el aumento de la calima se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle si se padece alguna enfermedad respiratoria o crónica.
Asimismo, para evitar que se declare un incendio forestal, es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar.
Además, nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. Asimismo, para evitar incendios es imprescindible seguir las limitaciones que están en vigor por los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.
En cualquier caso, si ve humo o fuego es fundamental llamar inmediatamente al 112.
La Laguna marca la máxima insular
Por segundo día consecutivo, la estación de la agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ubicada en el Llano de los Loros, en el municipio de La Laguna, registró ayer la temperatura más calurosa del Archipiélago con 39,7 grados.
El ranking de los cinto puntos con mayor bochorno lo completaron el Lomo Pedro Alfonso (San Bartolomé de Tirajana), con 39,6; Agüimes (39,4), Tejeda (37,4) y Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, con idéntica temperatura (37,4). La máxima nacional se midió en Badajoz, con 45,5 grados centígrados.