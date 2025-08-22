sucesos

En estado crítico tras caerle encima el conducto de extracción de un restaurante en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía varias alertas
Calle La Paloma en Arona. DA
A las 14:52 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía varias alertas en las que se informaba que parte de un conducto de extracción de un restaurante había caído a la vía pública y había golpeado a un transeúnte que resultó herido a consecuencia del impacto, en la calle La Paloma, municipio de Arona.

El personal sanitario de Atención Primaria y del SUC a su llegada al lugar del incidente valoraron al afectado, un hombre de 29 años, extranjero, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo craneal de carácter grave, trasladado en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de los bomberos procedieron a balizar la zona y a establecer las medidas preventivas correspondientes. Mientras la Policía Local instruyó diligencias.

