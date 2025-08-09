En las Islas, cada minuto se consumen 160 dosis de antidepresivos, la séptima del país

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias vinculó las dificultades para acceder a una vivienda y el incremento en los trastornos ligados a la salud mental. El documento recuerda que el tiempo para comprar una vivienda se incrementó en cuatro años, por lo que cree necesario implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda y refuercen los servicios de salud mental, y que se garantice abordar los desafíos que enfrenta la población.
El estudio muestra diversas barreras para acceder a la vivienda, entre ellas factores económicos, fiscales y sociales, además de cómo el surgimiento de las burbujas de alquiler, la presión turística y las condiciones laborales vinculadas. Por cada euro que aumenta el alquiler, se incrementan los trastornos ligados a la salud mental.
La población canaria sufre una gran inseguridad habitacional. Una persona debería empezar a trabajar desde los 10 años si quiere independizarse a la edad promedio de la UE, que es a los 26,4 años. La directora de Odesocan, Emma Colao, asegura que “aunque la inacción de la administración política no aparezca reflejado es sin duda el principal causante del problema de la vivienda, cuyas consecuencias llegan a afectar hasta a la salud de la población”.
El Archipiélago es la séptima comunidad con mayor consumo de antidepresivos con 104,09 cada 1.000 personas, por encima de la media estatal, 103,7. Desde 2010, esta clase de medicamentos aumentó un 83,90%. “En Canarias, cada minuto se consumen 160 dosis de antidepresivos”. Es necesario implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda y refuercen los servicios de salud mental.