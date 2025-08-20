sucesos

Encuentran a Minerva, que había desaparecido en Canarias

Desde la misma asociación han desactivado la alerta de búsqueda
La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Minerva de los Milagros A.P., de 38 años, quien había desaparecido el pasado 01 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer ha sido localizada en buen estado, gracias a la colaboración ciudadana y al excelente trabajo de difusión de la asociación.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es

