Feria del Pescado en Arona: talleres, homenajes y degustación con un chef estrella Michelin

La emblemática Plaza de La Pescadora y el Muelle Viejo de Los Cristianos se convertirán en el epicentro de la cultura pesquera del municipio con la celebración de la XI edición de la Feria del Pescado.
Esta fiesta marinera que organiza la Concejalía de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona es uno de los eventos referentes en el calendario festivo y gastronómico del sur de Tenerife.
Con una programación pensada para toda la familia, la feria rendirá homenaje al legado de los hombres y mujeres del mar, poniendo en valor el trabajo de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de Las Mercedes y el papel fundamental de la pesca artesanal en la historia de Arona.
La jornada arrancará a las 17:00 horas en la Plaza de La Pescadora con la apertura de la exposición ‘Feria del Pescado 2025’, talleres temáticos infantiles dinamizados por el programa PFAE-GJ y actuaciones musicales en directo, destacando el grupo ‘Índice y Medio’ y un espectáculo de solistas acompañados por el grupo ‘Los Majuelos’. El momento más emotivo llegará a las 20:30 horas con un merecido homenaje a los pescadores del municipio.
Paralelamente, en el Muelle Viejo, desde las 19:00 horas, el reconocido chef con estrella Michelin, Diego Schattenhofer liderará un showcooking junto a pescadores locales y jóvenes del relevo generacional del sector, culminando con una degustación de recetas tradicionales marineras a partir de las 21:00 horas.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha subrayado la importancia de esta cita que “no solo celebra nuestra tradición marinera, sino que pone en valor el esfuerzo y la dedicación de generaciones enteras que han vivido del mar. Es un orgullo ver cómo Arona mantiene viva su identidad, fomentando el relevo generacional y poniendo en valor la pesca tradicional y el trabajo de aquellos que se dedican a la mar”.
Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo, Melania Santos, ha destacado la dimensión cultural y participativa del evento con el objetivo de que “la feria sea un espacio para el encuentro entre vecinos y visitantes, y ello con lo mejor de nuestro mar y un lugar donde se comparta la cultura pesquera, la gastronomía local y la música tradicional, en un ambiente familiar y festivo”.
La Feria del Pescado 2025 se consolida así como una cita imprescindible para vecinos, turistas y amantes del mar, con una programación variada que une historia, sabor y tradición.