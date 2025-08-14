Fiesta de la Pamela de Tejina: horario, orquestas y guaguas

El pueblo de Tejina se encuentra inmerso durante estas fechas en la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé y, durante los próximos días, acogerá numerosos actos conmemorativos de estos festejos que se prolongarán hasta finales del mes de agosto y que cuentan con el apoyo de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.
Uno de los actos más reconocibles del programa de celebraciones de Tejina será la Verbena de la Pamela, que congregará mañana a un gran número de personas en la plaza de Tejina y que se amenizará con la actuación musical de la orquesta Dorada Band y el Grupo Guaydil, a partir de las 15.00 horas.
La jornada del sábado se iniciará con la proclamación de ganadores y ganadoras del Concurso de Poemas y Coplas de estas fiestas en el Teatro Unión Tejina (20.30 horas). Una hora después, arrancará la Cabalgata del Pregonero, que será el preludio de la gran verbena popular. Este domingo, desde las 10.30 horas, será el turno de la XL Fiesta de la Bicicleta y la XXX Proclamación de la Deportista Tejinera del Año. Cerrará este fin de semana festivo el Festival Infantil.
Mientras, Bajamar vibrará mañana (21.30 horas) con el XXIX Festival Folclórico Juan Rivera, y al día siguiente, la tradicional procesión de Bajamar iniciará su recorrido desde las 22.00 horas, dando paso a la exhibición pirotécnica acuática y terrestre y a la verbena popular.
Valle de Guerra también afronta un fin de semana cargado de actos como el Festival de Variedades y la gran paellada de mañana (20.00 horas) o el festival folclórico del domingo (20.30 horas).