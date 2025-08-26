Cancelan la Fiesta de la Vendimia por la amenaza de la filoxera en Tenerife

El Ayuntamiento de Tegueste ha anunciado la cancelación de todos los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia, tras acatar la Orden nº 116/2025 emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias el pasado 20 de agosto.
La medida se adopta como prevención ante la amenaza fitosanitaria de la filoxera, detectada en cultivos de vid de Tenerife.
La decisión fue consensuada entre el Consistorio, la Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE), la Asociación de Vecinos del Lomo y el colectivo vecinal de La Padilla.
Actos cancelados por la filoxera
Entre las actividades suspendidas se encuentran la iniciativa ‘Vendimia para la Esperanza’, el Concurso de Racimos de la Vendimia y la Caravana de vehículos, programadas para los días 12 y 13 de septiembre, además del resto de eventos culturales y festivos previstos.
Asimismo, en la Gala de Elección de la Reina de los Remedios y la Vendimia 2025, no se elegirá Reina de la Vendimia.
El alcalde, Norberto Padilla, indicó que la decisión se asume con responsabilidad, en defensa del sector primario y del interés general, insistiendo en la necesidad de actuar coordinadamente con el resto de administraciones.
La concejala Maura Martel señaló que la suspensión de los actos es necesaria y que se buscarán alternativas seguras para dinamizar el municipio sin comprometer la sanidad vegetal.
Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Julián Rodríguez, subrayó el riesgo ecológico que supone la plaga y apeló a la colaboración ciudadana para cumplir las medidas de control.
Medidas de control ante la filoxera
La Orden del Gobierno de Canarias establece que cualquier sospecha de filoxera debe notificarse de inmediato al Consejo Regulador correspondiente o a la Agencia de Extensión Agraria.
Entre las medidas adoptadas se incluye la prohibición del traslado de material vegetal de vid, herramientas, maquinaria, cajas o tierra entre islas y entre diferentes zonas de una misma isla. También se impide el movimiento de uva desde Tenerife a otras islas y desde la comarca Tacoronte-Acentejo hacia el exterior.
Del mismo modo, queda prohibido trasladar uva desde el resto de las islas a Tenerife y entre islas, salvo autorización expresa de la Dirección General de Agricultura. Dentro de Tenerife, el movimiento entre zonas con distintas Denominaciones de Origen también estará restringido y requerirá autorización previa.
En los traslados autorizados, los vehículos y recipientes deberán estar limpios de restos vegetales y la carga se transportará en vehículos cerrados o protegida con lona o malla antithrips. Además, será obligatoria la limpieza de vehículos y cajas al cambiar de parcela y la desinfección de utensilios de trabajo entre fincas.
El Ayuntamiento de Tegueste continuará informando a la ciudadanía sobre esta situación y mantiene su compromiso con la protección del medio rural, la viticultura local y la seguridad fitosanitaria.