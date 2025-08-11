La Guardia Civil le da el alto en Tenerife y, cuando le mira la ropa al acompañante, acaba deteniéndolo

La Guardia Civil investiga a un hombre de 31 años que fue sorprendido en un control de tráfico en Tacoronte mientras viajaba como copiloto con 200 gramos de hachís y 760 euros en efectivo.
El vehículo en el que se desplazaba fue detenido por los agentes de la Guardia Civil para una inspección rutinaria, momento en el que estos detectaron que el acompañante del conductor mostraba un comportamiento inusual y evidentes signos de nerviosismo. Ante esta actitud, procedieron a realizarle un registro superficial.
En la inspección, localizaron entre su ropa dos piezas de hachís de 100 gramos cada una, así como el dinero en metálico.
Las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Laguna.