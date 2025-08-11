sucesos

La Guardia Civil le da el alto en Tenerife y, cuando le mira la ropa al acompañante, acaba deteniéndolo

El hombre es vecino del norte de Tenerife
Nueva temeridad en Canarias: circula a 186 km/h en una carretera limitada a 100de 100 euros por decir insultos machistas en la carretera
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil investiga a un hombre de 31 años que fue sorprendido en un control de tráfico en Tacoronte mientras viajaba como copiloto con 200 gramos de hachís y 760 euros en efectivo.

El vehículo en el que se desplazaba fue detenido por los agentes de la Guardia Civil para una inspección rutinaria, momento en el que estos detectaron que el acompañante del conductor mostraba un comportamiento inusual y evidentes signos de nerviosismo. Ante esta actitud, procedieron a realizarle un registro superficial.

  1. vuelo VUELING AVIÓN EPUna emergencia a bordo obliga a desviar un vuelo con destino a Canarias
  2. Incendio frente al centro de migrantes de Las Raíces

En la inspección, localizaron entre su ropa dos piezas de hachís de 100 gramos cada una, así como el dinero en metálico.

Las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Laguna.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas